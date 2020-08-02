«Он попросил выпить, я отказала, началась перепалка»: Стали известны подробные показания жены, расчленившей рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге продолжают расследовать загадочную смерть 30-летнего рэпера Энди Картрайта, тело которого расчленила 36-летняя жена Марина Кохал. Супруга утверждает, что любила музыканта и не убивала его. По ее словам, избавиться от тела таким способом она решила, чтобы уберечь своего мужа от "бесславной смерти". Она считала, что Энди скончался от наркотиков и не хотела, чтобы об этом узнали поклонники. Следствие в свою очередь считает, что Марина убила Картрайта из-за конфликта, как именно - еще не установили. Сейчас все точки над i должна расставить экспертиза, которая скажет, от чего на самом деле умер рэпер. Ну а пока она не готова, "Комсомолка" узнала подробные показания Марины о том, как проходил роковой день.

- Мелкая ругань бывает в каждой семье, - рассказала "КП-Петербург" адвокат Марины Ирина Скурту. - Поэтому я тоже спрашивала у нее как бывший следователь: были ли конфликты, скандалы, денежные разборки, любовные треугольники? Она все категорически отрицает, говорит, что была любовь. По ее словам, она даже на ребенка решилась только ради него, хотя раньше она была противницей материнства. Дословная цитата: "Я благодарна, что он уговорил меня родить ребенка, я счастлива". Все друзья ее супруга тоже говорят, что она сидела с ребенком, по гулянкам не ходила.

Энди Картрайт жил с женой на Невском проспектеФото: СОЦСЕТИ

За день до смерти, по словам жены, Энди вернулся домой в два часа ночи пьяный и сразу лег спать.

Как стало известно "КП-Петербург", по словам Марины, утром она поцеловала мужа и пошла готовить ему завтрак. Он закрылся в комнате, стал писал текст к своим композициям. Энди никогда не ел с семьей на кухне, поэтому жена приносила ему еду в комнату. В ней стоял складной диван, рядом столик, на котором стоял ноутбук, и шкаф. Марина говорит, что в тот день она также принесла ему еду, он поел, а когда пришла забирать посуду, рэпер попросил у нее бутылку пива. Супруга, по ее словам, категорически отказала со словами: "Тебя понесет в запой". Началась перепалка, которую слышала и мать Марины.

- Это произошло примерно в час дня, потом он успокоился, - поясняет адвокат. - Марина пришла в комнату к матери, сказала ей: "Все нормально, он успокоился". Ссоры серьезной не было.

Через час после этого, по словам Марины, она вернулась к мужу в комнату и застала его мертвым.

- Он лежал в такой позе: ноги на диване, а тело на полу, такое ощущение, что ему стало плохо, голова была неестественно повернута, - продолжает адвокат. - Она решила, что он умер от наркотиков. Эксперты говорят, что такая же картина может быть при сердечном приступе. Я видела такое при отравлении метиловым спиртом. Там такая же картина. Тоже может начать идти пена изо рта.

Причина смерти Энди пока неизвестнаФото: СОЦСЕТИ

Общий двухлетний сын супругов пока не знает о смерти своего отца.

- Сыну сказали, что отец на работе, мама в больнице, - пояснила адвокат. - Папа мог пропадать днями и неделями, когда записывал альбом на студии или ездил на концерты. Поэтому ребенок привык, что отца долго нет дома. Сейчас он находится с бабушкой у родственников. У него все хорошо, органы опеки уже проверили все условия проживания.

Адвокат также прокомментировала версию о том, что у Марины возникли мысли пойти на такой шаг из-за того, что СМИ широко освещали историю историка Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко.

Марина Кохал сейчас в ИВСФото: СОЦСЕТИ

- О Соколове не слышала ни слова за все трое суток следственных действий и общения с ней, - пояснила Ирина Скурту. - Единственное, следователь сказал, что к нашему городу пристальное внимание, потому что три расчленения подряд - это странно. Все это все подряд как-то ненормально. Но этот разговор был без нее. Я Марину все время успокаиваю, потому что нам надо работать. Я ее предупредила, что будут задержания, аресты, поэтому с силами надо выйти и давать показания. Чем быстрее мы сделаем, тем быстрее все разрешится. И в суде она была уже нормальная, сказала, что к ней все хорошо относятся. Никто ее не боится, не бегает от нее, не угрожает, не стыдит, профессионалы с ней работают.

Сейчас адвокат и следствие ждут результатов экспертизы, которая скажет точную причину смерти.

Адвокат Ирина Скурту передала слова своей подзащитнойФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Она хотела скрыть его смерть, но в итоге все в 10 раз увеличилось, ее действия имели обратный эффект, - вздыхает Ирина Скурту. - Она сейчас говорит: "Как мне жить дальше? Менять фамилию и имя, уезжать?". Я думаю, что скоро все разрешится. У меня нет других версий случившегося. А то что уголовное дело возбудили по статье «убийство» - это нормальная процессуальная практика. Сейчас три варианта развития событий. Если подтвердится, что смерть ненасильственная, уголовное дело прекратят. Есть вариант, что причину смерти не установят, следствию тогда нужны будут какие-то доказательства, но их нет. Третий вариант, эксперты скажут, что смерть насильственная.

3 августа в Смольниском суде должны решить, будут ли Марину отправлять в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793825" frameborder="0"></iframe> Жена рэпера Энди Картрайтера в зале суда из-за обвинении в его убийстве.Видео: Пресс-служба судов Петербурга

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