В Санкт-Петербурге продолжаются споры о том, с кем должен жить трехлетний ребенок расчлененного Энди Картрайта. Мать мальчика Марина Кохал находится в СИЗО по обвинению в убийстве рэпера. Сама женщина отрицает вину. По ее словам, они застала мужа мертвым и лишь хотела избавиться от тела, чтобы скрыть его смерть. После трагедии ребенка Кохал и Картрайта отправили к бабушке, однако позже она тоже стала подозреваемой. Ее даже отвозили в суд на арест, но в итоге следователи оставили ее дома. Тем не менее, ребенка у нее забрали и поместили в детский дом.Мать и сестра самого Энди Картрайта живут на Украине. Сначала опеку над малышом хотел оформить адвокат Кохал Юрий Авдеев, но ему отказали. Тогда забрать мальчика захотела двоюродная сестра Марины, но и она получила отказ.- Органы опеки вынесли решение о невозможности быть опекуном, - пояснил адвокат Юрий Авдеев. - Там три основания: первое - квартира в аренде, второе - кроватка для мальчика находится в комнате для взрослых, в то время как у двух других детей она стоит в своих комнатах, третья - задолженность по коммунальным услугам в другой квартире, которая к этому месту отношения не имеет. Там спор идет и свои причины неоплаты. Мы обжалуем все действия и бездействия.Ранее сын Энди Картрайта отметил свое трехлетие в СИЗО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Был в коме»: Эксперты определили по глазу Энди Картрайта, что он испытал перед смертьюДругих выводов, кроме пониженной глюкозы, сделать невозможно. Ведь в теле рэпера не было ни капли крови, а также отсутствовали восемь органов, которые нужны токсикологам (подробности)«Лопата, уксус, крысы»: Марина Кохал заранее составила план избавления от тела рэпера Энди Картрайта«КП» публикует скрин записок жены музыканта, которые она сделала после его смерти (подробности)