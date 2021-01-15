Савеловский районный суд Москвы назначил дату рассмотрения иска историка Олега Соколова о защите чести, достоинства и деловой репутации к публицисту Евгению Понасенкову. Первое заседание пройдет 25 февраля 2021.- В данном иске Соколов требует опровергнуть распространенные Понасенковым в 2018 году в видеороликах не соответствующие действительности и порочащие сведения (обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления), - сообщил «КП-Петербург» адвокат историка Александр Торгашев.По словам юриста, речь в иске идет о суде, который по утверждению Понасенкова, он якобы выиграл. Однако это не так, ведь суды первой и второй инстанции еще в 2018-19 годах удовлетворили исковые требования Соколова по данному делу, однако, публицист больше года уклонялся от исполнения решения суда и вводил общественность в заблуждение, говоря, что именно он выиграл процесс.Впрочем, уже в июле 2020 кассационный суд отменил решение первой инстанции и отправил дело на пересмотр. Теперь сторона Соколова вновь планирует защищать его честь и достоинство.Отметим, что рассмотрение дела пройдет в Москве, по месту жительства Евгения Понасенкова. Правда, встретиться с оппонентом историк Олег Соколов не сможет, так как пока останется в петербургском следственном изоляторе «Кресты» до решения по апелляции по основному приговору об убийстве и расчленении Анастасии Ещенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Злейшие враги: Кто такой Евгений Понасенков и что они делят с экс-доцентом Олегом СоколовымОбвиняемый в убийстве аспирантки при одном виде своего оппонента впадает в истерику и обвиняет его во всех смертных грехах. Мы изучили историю неприязни двух историков (подробности)«Он всегда был пьян и жесток к лошадям»: В суде историк Понасенков вызвал истерику у экс-доцента СоколоваСуд по делу об убийстве превратили в цирк: подсудимый кричал, прокурор смеялась, а судья хваталась за голову (подробности)