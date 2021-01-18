В Санкт-Петербурге продолжается расследование причин смерти рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли в его съемной квартиры. Полицию, спустя несколько дней после случившегося, вызвала жена музыканта Марина Кохал. Но женщина уверяет, что нашла Энди уже мертвым, а потом решила избавиться от тела, чтобы скрыть смерть от его поклонников. В следствии же уверены, что именно Марина убила своего супруга инъекцией препарата для инсулинозависимых. Все точки над «i» должна была расставить экспертиза, однако даже после нее остается еще много вопросов. Тем временем, как стало известно «КП-Петербург», готова другая экспертиза, не менее интересная – по поводу психического состояния Кохал.- По заключению экспертов, она признана вменяемой, - пояснила «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Ирина Скурту. - Там стоит классификация диагноза, связанная с гипертрофированным восприятием смерти супруга. Это просто особенности характера. Саму экспертизу нам еще не предоставили для изучения. Чуть позже мы прокомментируем более конкретно.Ирина Скурту также ответила своему коллеге со стороны обвинения, который обнародовал экспертизу причин смерти рэпера. По словам адвоката матери Картрайта Антона Кобита, специалисты пришли к выводу, что смерть была неестественная.- Установить причину смерти не представляется возможным - таково заключение экспертизы, - пояснила Ирина Скурту. - Каких-то выводов о неестественной причине смерти нет. Коллега дает оценку, а в экспертизе все объективно. Эксперты пришли к выводу после экспертизы глаза, что была гипогликемия (пониженный сахар). Причина смерти от лекарства при этом не выявлена, лекарство ни в крови, нигде не обнаружено. По поводу отсутствия органов в теле не совсем все правильно также подано, там действительно нет части, но это органы размером с кончик пальца.В теле Энди Картрайта действительно нашли наркотики, среди них амфетамин и фенобарбитал.- Их наличие свидетельствует о факте прижизненного употребления неизвестной давности. Но это не было причиной смерти, - продолжает Ирина Скурту. – Есть отек легкого и отек головного мозга. Но они возникли посмертно, такое происходит, когда кровь останавливается.Ранее Антон Кобит также заявлял, что Марина Кохал выкачала всю кровь из тела.- На месте происшествия все в кровище было, со стола на пол лилась кровь, отсутствие крови – неправда, - уточнила Скурту. – Обнаружена также точечная рана на ладони, которая могла быть инъекцией. Эксперты не исключают возможность введения какого-либо вещества. Однако установить химический состав и концентрацию вещества не удалось. Мог быть укол, а мог и не быть. Токсических веществ кроме наркотиков не обнаружено. На щеке также обнаружена ссадина. Возможно, он упал так. Когда Марина его обнаружила, его голова была вывернута.Одной из причин смерти, которую рассматривает защита Марины Кохал, может быть сердечный приступ.- Он мог употребить этот препарат для инсулинозависимых с целью выхода из запоя, что могло привести к падению глюкозы, которое в свою очередь к сердечному приступу, - поделилась адвокат. - Марина говорит, что не покупала лекарства, не ставила уколы. Говорить, что следственным путем установлено, что она ему поставила - неправильно. Своему коллеге со стороны обвинения советую от себя ничего не добавлять, чего не было установлено экспертами. Даже не установлено, что она купила препарат. Действительно куплено на ее карту, но это значит, что сделала это именно она.Адвокаты считают, что сторона обвинение пытается сформировать искаженную картину.- Главный вывод экспертов - причину смерти установить не представилось возможным, отсюда невозможно установить способ и вообще назвать событие - убийством, - пояснил адвокат Юрий Авдеев. - Разглашение подробностей произошедшего вне рамок события предполагаемого преступления, по которому предъявлено обвинение вне судебного процесса является не профессиональным и не этичным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Был в коме»: Эксперты определили по глазу Энди Картрайта, что он испытал перед смертьюДругих выводов, кроме пониженной глюкозы, сделать невозможно. Ведь в теле рэпера не было ни капли крови, а также отсутствовали восемь органов, которые нужны токсикологам (подробности)Загадочная смерть Энди Картрайта: Могла ли Марина Кохал провернуть «идеальное убийство» мужаЗачем жена расчленила рэпера, постирала все вещи в машинке, следы крови просветила ультрафиолетовой лампой, а потом сдалась полиции (подробности)