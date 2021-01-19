В Санкт-Петербурге продолжают следить за судьбой мальчика, вся семья которого умерла от коронавируса. 36-летняя мать ребенка Светлана долгие годы мечтала о малыше, но после развода с первым мужем найти спутника жизни не смогла. И тогда женщина решила родить ребенка для себя и забеременела от коллеги по работе. Отец не должен был принимать участия в судьбе наследника, но судьба распорядилась иначе. Дедушка будущего малыша Кирей заразился коронавирусом, вслед за ним инфекцию подхватила бабушка и сама Светлана. Все трое, к сожалению, скончались от болезни. Мальчика успели спасти за день до смерти матери - врачи сделали ей кесарево сечение. Малыш выжил, но остался сиротой.Так как ребенок появился на свет недоношенным, врачи оставили его в больнице. Прогноз был хорошим - ребенок поправлялся. И сегодня, 19 января, стала известна дальнейшая судьба мальчугана.- Сегодня мальчика должны выписать из больницы и перевести в дом ребенка: малыш здоров, - сообщил радостную новость \\"КП-Петербург\\" пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу Александр Попейко.Мальчик будет в доме ребенка до тех пор, пока не решится его дальнейшая судьба. Сейчас в органы опеки поступили сразу два заявления - от родной тети и предполагаемого отца мальчика. Как рассказывают друзья Светланы, узнав о том, что ребенок предположительно его, мужчина решил забрать его себе. Однако процедура непростая, мать не назвала врачам имя отца. Поэтому ему предстоит пройти через суд и ДНК-анализ.- Такие вещи происходят только в судебном порядке, - пояснил Александр Попейко. - На сегодняшний день заседаний еще не было. Тетя ребенка готова дождаться решения суда, она в контакте с предполагаемым отцом ребенка.К счастью, малыш жив и здоров. А с кем он будет жить, покажет ДНК-экспертиза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Если ДНК подтвердит, что это мой ребенок – никому его не отдам»: Малыш, вся семья которого умерла от коронавируса, может обрести отцаМладенец родился у женщины, когда она лежала на ИВЛ, через день она скончалась. Не удалось спасти и бабушку с дедушкой мальчика (подробности)«Улучшения есть»: Малыш, семья которого умерла от коронавируса, пошел на поправкуМладенец родился у женщины, когда она была на ИВЛ, через день она скончалась. Не удалось спасти и бабушку с дедушкой мальчика (подробности)