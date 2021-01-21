Настя Ивлеева провалилась под лед в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Известная инста-дива Настя Ивлеева провалилась под лед в Санкт-Петербурге. Телеведущая решила выйти на заснеженную Неву, однако как только она ступила за край набережной, лед под ней хрустнул и провалился. Нога блогерши оказалась под верхним слоем плотной ледовой корки, покрывавшей реку. Видео инцидента Анастасия поделилась с подписчиками в четверг, 21 января 2021 года.

- Место силы, - пошутила Ивлеева в сети.

Подписчики Насти лишь посмеялись над ее неуклюжестью, а также пожурили, что в такой мороз она ходит по городу без шапки. По всей видимости Ивлеева давно не была в Петербурге и не знает, что запрет выхода на лед в городе продлили до 16 апреля.

Добавим, что, судя по соцсетям телеведущей, в Петербург Анастасия приехала пару дней назад, поселилась в роскошном отеле рядом с Исаакиевским собором, сходила на свадьбу к подруге и даже успела посетить Эрмитаж.

Поклонники Ивлеевой заметили, что все последние видео и фотографии сняты с заднего ракурса.

- Надо всем показать, что нарастила волосы, - отметила одна из поклонниц.

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