«Пусть докажет тестом ДНК»: Иван Краско отреагировал на появление еще одной внебрачной дочки покойного сына Андрея

Андрей Краско умер в 2006 году Фото: Станислав Левшин

В Санкт-Петербурге объявилась внебрачная дочка умершего в 2006 году артиста Андрея Краско. Так уверяет СМИ 46-летняя парикмахер, а заодно и певица Анна-Ярославна Быстрова. Женщина живет в Северной столице и воспитывает 15-летнюю дочку. По ее словам, ребенка она родила от известного артиста, после того у них закрутился мимолетный роман. С Андреем Краско она якобы познакомилась на съемках передачи. "Комсомолка" позвонила отцу Андрея Ивану Краско, чтобы узнать - может ли сказанное быть правдой.

- Чего?! - поперхнулся Иван Краско в разговоре с корреспондентом "КП-Петербург.

Женщина заявила СМИ, что родила от Андрея Краско Фото: СОЦСЕТИ

От удивления народный артист Иван Иванович сначала подумал, что у него объявилась внебрачная дочка. Но услышав историю, несколько расстроился.

- Я уж было воспрял: вот ходок-то я оказался, - вздохнул Иван Краско. - А тут вон что. Я не знаю такую женщину. А сколько лет этой девушке? И что она хочет?

- Хочет доказать, что это внебрачная дочь вашего сына....

- Мне уж не привыкать на каналах делать тест ДНК. Я посмотрю на нее и скажу, знаю я ее или нет. Если хочет ДНК-тест, я готов, ради бога, не убудет ведь от меня. Андрей не скрывал от меня ничего, детей его знаю. Не знаю, что эта женщина несет. Но пусть она проявляет себя. Мне любопытно, конечно. Если 15 лет ребенку, то это получается за два года до смерти они встретились.

Андрей Краско обо всем рассказывал отцу Фото: Тимур ХАНОВ

- Иван Иванович, вы верите, что девушка может быть вашей внучкой?

- Все бывает, он любвеобильный парень был, - посмеялся Иван Краско.

Сама Анна Быстрова от комментариев отказалась. На вопрос - почему она подняла эту тему в СМИ и сразу же замолчала, она загадочно ответила: "Так надо". Судя по всему, она готовится к передаче на федеральном канале, которые обычно платят за выступления, требуя не давать комментариев другим СМИ. К слову, иногда весь сюжет продюсеры канала могут выдумать от начала до конца. Ранее об этом "КП" рассказывал сам Иван Краско. Не исключено, что это может быть очередным ходом для поднятий рейтинга передачи.

Иван Краско готов на тест ДНК Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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