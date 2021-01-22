«Может уйти из поликлиники»: Педиатр, которую облили из перцового баллончика за отказ в импортной прививке, стала хуже видеть

Врач может уйти с работы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге врачи продолжают ставить на ноги свою коллегу - 58-летнего иммунолога, педиатра одной из детских больниц Ольгу Андрееву. Медик попала в палату после нападения семейной пары бизнесменов, которые пришли ставить прививку своему ребенку. Супруги требовали импортную вакцину, но Ольга Петровна отказала, так как не было определенных показаний. Начался скандал, после которого педиатр взяла карту ребенка и пошла проконсультироваться с заведующей.

А уже в коридоре отец маленького пациента догнал Андрееву и распылил ей в лицо перцовый баллончик. Врач упала и ударилась головой, потеряв сознание. Супруг Ольги Петровны рассказывал "КП", что у жены опухло лицо и сожжены глаза.

Пара бизнесменов поскандалила с врачом из-за прививки Фото: СОЦСЕТИ

- У нее берут бронхоскопию, чтобы понять, насколько обожжена гортань, - пояснил "КП-Петербург" муж врача Александр Андреев. - Она бы с вами, может, и пообщалась, но говорит не очень хорошо, медленно, чувствуются помехи из-за обожженного горла. Еще роговица обожжена, слезится глаз. У нее зрение и до этого не очень хорошее было. Сейчас о последствиях пока сложно говорить - идет обследование. Мы думали, что до выходных ее выпишут, но пока о выписке никакой речи не идет. Еще у нее легкое сотрясение мозга. Я накупил кучу лекарств и передал.

Нападение на педиатра может сказаться на ее дальнейшем желании работать педиатром, хотя она трудилась в поликлинике со дня ее основания. Общий стаж Ольги Петровны - почти 40 лет.

Супруги себя виноватыми не считают Фото: СОЦСЕТИ

- Она пенсионерка, у нее кроме работы педиатром еще районный склад иммунопрепаратов. Там отчетность большая, - поясняет супруг Ольги Андреевой. - А работы очень много в бюджетном учреждении. Поэтому давно шла речь о сокращении объема работы. Я думаю, случившееся подтолкнет ее к этому и от чего-то она откажется. Не знаю, возможно, выбор падет на отказ от поликлиники, слишком много неадекватных людей.

Напомним, напавшего на педиатра отца ребенка арестовали и отправили в СИЗО. На него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

ОФИЦИАЛЬНО

"Такую вакцину ставят только по показаниям"

- Закупка и поставка вакцин в Санкт-Петербург для проведения прививок, входящих в национальный календарь, в том числе вакцины «Пентаксим» (эту вакцину требовали родители), осуществляется Минздравом РФ, - сообщили "КП-Петербург" в комитете здравоохранения Петербурга. - «Пентаксим» предоставляется для вакцинации детей, относящихся в соответствии с требованиями Национального календаря к группам риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка). Показания для вакцинации «Пентаксимом» определяет лечащий врач ребенка, в том числе врач-педиатр.

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