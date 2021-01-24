Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 января 2021 года: Крупнейший прививочный пункт города и послабление ограничений

Последние новости о коронавирусе в Петербурге на 24 января Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила подборку всех последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 24 января 2021 года. Согласно данным оперативного штаба, за минувший день в городе было зафиксировано еще 3056 случаев заражения COVID-19. При этом в Смольном отмечают, что интенсивность распространения инфекции в Петербурге снизилась.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 316 664 человек. Умер от инфекции 9254 горожанин (+73 за сутки), а выздоровели 206 512 (+4205 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в Петербурге, последние данные на 24 января / Фото: Яндекс

В субботу в городе вступили очередные послабления коронавирусных ограничений. Так, детским кружкам и секциям разрешили выйти с удаленки и начать работать в обычном режиме. В первый же день любимые секции посетили более 3 тысяч юных петербуржцев.

Жители города активнее стали оставлять заявки на вакцинацию от коронавируса. Сейчас в городе работают 70 прививочных пунктов. Однако Смольный планирует открыть самый крупный пункт вакцинации в Ленэкспо. Для этого Беглов уже поручил подготовить 1, 2 и 3 павильоны. Ожидается, что это позволить обеспечить большую проходимость.

В минувшие сутки в Ленинградской области заболели 222 человека (28 932 всего). Выздоровели 26 066 (+194) жителя региона, а умерло 369 (+7).