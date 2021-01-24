Полиция извинилась перед женщиной, которую пнули в живот во время незаконного митинга

Полицейские проводили задержания во время акций протеста Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полиция извинилась перед пострадавшей во время несанкционированных акций протестов женщиной. Сотрудники ОМОН задерживали протестующих на площади Восстания. Когда они вели очередного митингующего, к ним вышла дама, которая крикнула: "Куда вы его ведете?". В ответ она получила пинок в живот от одного из сотрудников. От удара женщина упала и ударилась головой.

Сейчас она находится в реанимационном отделении. Прямо туда к ней пришел начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти Сергей Музыка, который лично принес извинения от имени полиции.

Сотрудник ОМОН пнул женщину Фото: СОЦСЕТИ

- В ГУ МВД России подтвердили, что накануне начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России полковник полиции Сергей Музыка посетил 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Полицейский пообещал тщательно со всей объективностью разобраться в данной ситуации, и при необходимости оказать посильную помощь пострадавшей.

Женщина пострадала во время незаконных акций протеста Фото: Артем КИЛЬКИН

Пострадавшая Маргарита приняла извинения полиции.

- От лица руководства главка и от себя лично, от всего личного состава Главка приношу извинения, - сказал Сергей Музыка. - Это не наши методы, я просто хочу извиниться. Мы проводим проверку, чтобы разобраться, изучить причины, кто это вообще был. Мы примем жесткие и адекватные меры. Мы стоим на страже законности и правопорядка, случившееся не наши методы. Если вам какая помощь нужна от нас, мы вам ее предоставим.

Силовики вели задержанного, когда к ним подошла женщина Фото: СОЦСЕТИ

Напавшего на женщину сотрудника ОМОН сейчас устанавливают. Проводится проверка.

Саму Маргариту Юдину, тем временем, уже выписали из больницы. Ее состояние удовлетворительное, в помощи врачей она не нуждается.

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