«Доза усиления»: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 21

Сама по себе вторая процедура вакцинации как две капли похожа на первую. Фото: Артем КИЛЬКИН

Те, кто уже укололся «Спутник V», об этом знают, тем, кто еще не кололся, мы сейчас расскажем: через 21 день после первой прививки нужно сделать вторую. Это называется «ревакцинация» и представляет собой введение в организм человека второго компонента препарата. Если этой процедурой пренебречь, говорят врачи, результата не будет. Корреспондент "КП-Санкт-Петербург" ввел себе второй компонент и теперь готов рассказать о самой процедуре и своих ощущениях.

В кабинете врача - полный осмотр: пульс, давление, легкие, сатурация и так далее. Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕОЖИДАННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ

Для начала о приятном. Общие проблемы с массовой вакцинацией, которые наблюдаются в Санкт-Петербурге вот уже на протяжении без малого месяца, к тем, кто проходит ревакцинацию, судя по всему, не относятся. По крайней мере меня загодя предупредили о грядущей процедуре: позвонили по телефону, назвали время, кабинет и перечислили, какие документы нужно с собой принести.

Дальше, впрочем, выяснилось, что "отписаться" от своего времени и "переписаться" на другое крайне затруднительно. Когда возникла такая необходимость, в справочной все той же поликлиники меня переадресовали во взрослое отделение, а там - заявили, что из-за огромного количества входящих звонков линия перегружена, и повесили трубку. Мелочь, как говорится, а неприятно.

В итоге на процедуру я все-таки опоздал. Оказалось, к счастью, что это не так уж и критично: к своему времени успевают не все, поэтому встроенный врачами график регулярно сбивается, в нем возникают лакуны и окна, и есть возможность перескочить из своего времени в незанятое чужое. Но все же лучше не опаздывать - хотя бы чтоб потом не было стыдно.

Сама по себе вторая процедура как две капли похожа на первую. Перед прививкой - обязательный осмотр врача. Пациенту замеряют сатурацию (уровень кислорода в крови), слушают легкие, замеряют давление. Параллельно - опрашивают на предмет наличия хронических заболеваний и недавних контактов с больными коронавирусом. Из всего этого в итоге формируется допуск к вакцинации. Или недопуск - если есть противопоказания.

Считается, что побочные эффекты в принципе после вакцинации - явление достаточно редкое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Осмотр, к слову, тщательный. У меня, например, во время прослушивания легких нашли хронический бронхит - по словам врача, из-за долгого и частного курения ослабла нижняя часть легких. По счастью, противопоказанием это не является - хотя и может доставить проблем.

- Из-за этого может повыситься вероятность возникновения побочных эффектов, - отметил специалист. - Хотя надо сказать, что побочные эффекты в принципе после вакцинации - явление достаточно редкое. Особенно ярко выраженные. Сегодня, например, через нас прошло уже девяносто человек. Из них только один пожаловался на то, что у него поднималась температура до 39 градусов. И то - ему без труда удалось ее сбить обычным жаропонижающим.

"РЕШАЮЩИЕ" 12 ЧАСОВ

Это же, к слову, подтверждает и главный врач поликлиники N 24, где все происходило, Руслан Кнестяпин.

- Ревакцинация - процесс пока еще достаточно новый, причем как для Санкт-Петербурга, так и для всей России, - отметил специалист. - Поэтому какие-то далеко идущие выводы делать пока рано. Тем не менее исходя из того, что наблюдаем мы, и наблюдают наши коллеги, побочные эффекты развиваются примерно у 10-15 % привитых.

Об их частоте и составе, отмечает Руслан Кнестяпин, судить тоже пока рано. Относительно достоверно известно лишь о том, что практически у всех прошедших ревакцинацию спустя от нескольких минут до нескольких часов возникает боль в месте укола. Правда, с чем это связано - с воздействием вирусного белка или с тем, что кожу прокалывают иголкой - пока, опять же, неизвестно.

Между тем все подготовительные процедуры пройдены - настало время самого главного. В процедурном кабинете - холодильник, а в нем - картонные бело-оранжевые пачки со вторым компонентом вакцины. Это, если говорить совсем просто, тот же самый кусочек SARS-CoV-2, только встроенный уже в другой вектор аденовируса человека.

Препарат вводится быстро и безболезненно - не знаю, впрочем, в чем тут дело: его собственных особенностей или легкой руке медсестры. Весь процесс занимает от силы минуты три-четыре. Еще столько же требуется на то, чтобы поставить печать в прививочный сертификат в отделе страхования - это нужно для того, чтобы заверить записи о пройденной вакцинации. Все - остается только ждать.

Препарат вводится быстро и безболезненно. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как правило, побочные эффекты, если они есть, появляются в первые десять-двенадцать часов, - отмечает Руслан Кнестяпин. - И длятся после этого на протяжении примерно трех дней. Какой-либо связи с первым этапом вакцинации, судя по всему, нет: если вы тяжело перенесли введение первого компонента, это не значит, что вы легко перенесете введение второго и наоборот. Но как правило все складывается благополучно.

Рука, к слову, спустя несколько часов после вакцинации так и не заболела. Чесалась, да, но это такое - не страшно и почти не беспокоит. В общем, ждем. А ждать придется долго: антитела, как объяснили медики, начинают формироваться лишь через две недели. А делать тест на наличие иммунитета лучше всего спустя сорок два дня после вакцинации - именно в эти сроки в организме скапливается максимальное их количество.

КОМПЕТЕНТНО

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям:

- Два компонента вакцины - это, если говорить совсем просто, два вектора, две разновидности "обезвреженного" аденовируса, в которые включены участки РНК коронавируса. Одна из них очень распростаненная, она встречается очень часто, а потому есть риск, что иммунная система человека просто "съест" ее, и она не успеет доставить коронавирус куда нужно. Вторая - более редкая и, следовательно, более надёжная.

Обо всех побочках перед вакцинацией подробно рассказывает врач. Там же, в кабинете, где проводится осмотр, пациенту выдают специальную памятку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй компонент здесь играет роль своеобразного усиления. То есть, если вы его не введете, иммунитет у вас все равно сформируется, но не такой сильный, как мог бы быть. Скажем, с первым компонентом вы можете перенести заражение коронавирусом в легкой форме. А с первой и второй - вообще без каких бы то ни было симптомов.

Что касается времени, то привязка к 21 дню после первой вакцинации тут, на взгляд специалистов, не слишком важна. Если вы немного запоздаете, ничего страшного не случится. Сейчас вообще, кстати, высказывается мнение о том, что этот промежуток можно безо всяких потерь увеличить до шести недель. А уже к лету, я думаю, потребность во втором компоненте отпадет вообще - во-первых, ослабнет сам вирус, а во-вторых, выработается уверенный коллективный иммунитет.

По поводу побочных эффектов можно сказать следующее: не нужно терпеть, мучаться и думать, что чем вам хуже, тем надежнее будет иммунитет. К счастью, это так не работает. Поэтому если вы после вакцинации - неважно, первой или второй - почувствовали что-то неладное, покажитесь своему лечащему врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очереди в поликлиниках и самый частый побочный эффект: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 1

Корреспондент "КП-Санкт-Петербург" испытал на себе вакцину "Спутник V" (подробности)

Температура выше 38, ломота в мышцах и дикий озноб: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 2

Корреспондент «КП-Санкт-Петербург» продолжает рассказывать о собственном опыте вакцинации «Спутником V» - честно и в режиме реального времени (подробности)

«Вторая волна» побочек: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 3 (подробности)

«Возможно, придется делать по-новой»: Дневник вакцинированного от коронавируса. День 4-7

Аномально жестким побочным эффектам, с которыми столкнулся корреспондент «Комсомолки» после вакцинации «Спутником V», наконец нашлось объяснение (подробности)