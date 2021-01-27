Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 января 2021 года: Готовность к «эху» инфекции и просьба властей отказаться от массовых акций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 января 2021 года.

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 27 января 2021 года. За прошлый день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1510 человек. В городе вновь уменьшилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмонией, правда, незначительно – на 10 процентов за неделю. От инфекции привились уже почти 40 тысяч жителей.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 323 219 человек. Умерли от инфекции 9432 горожан (+58 за сутки), а выздоровели 212 093 (+2422), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петербуржцев попросили не участвовать в массовых акциях и каких-либо мероприятиях со скоплением людей. В Смольном не исключают вероятности появления «эха» инфекции в виде подъема уровня заболеваемости, поэтому раз за разом просят людей соблюдать простые меры безопасности. Стимул следовать ограничениям есть – ранее губернатор намекнул на смягчение некоторых запретов.

За 2020 год Смольный потратил 113 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Эти впечатляющие цифры привели в комитете финансов. Из данной суммы 23,4 млрд рублей выделил федеральный центр.

Добавим, что в городе продолжают выяснять, почему умер школьный учитель через месяц после прививки от COVID-19. Врачи считают, что педагог мог болеть инфекцией в начальной стадии на момент вакцинации.

В Ленобласти ситуация по пандемии все еще стабильная. В минувший день в 47 регионе заболел 221 человек (29 596 всего). Выздоровели 26 665 (+215) жителей региона, а умерло 379 (+8).