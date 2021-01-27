90-летний Иван Краско назвал результат ДНК-теста на отцовство предполагаемого шестого ребенка от молодой девушки

Иван Краско поставил точку в вопросе, есть ли у него шестой ребенок. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила из первых уст долгожданный результат ДНК-теста, который сделал 90-летний Иван Краско, чтобы выяснить, является ли он отцом дочери очередной новой «любовницы», появившейся в шоу на федеральных каналах. Напомним, молодая девушка Юлия Кичемасова ранее внезапно заявила, что сделала процедуру ЭКО, так как артист якобы хотел иметь еще одного ребенка, но тогдашняя жена Наталья Шавель ему отказывала.

После громких заявлений на ТВ выпустили ряд «сенсационных» передач, но, как рассказал «КП» Иван Краско, верить им нет никакого смысла. Тем более, он без какой-либо боязни сделал ДНК-тест и всегда был уверен в его результате.

- Это все ерунда! Нет никакой дочери, все это чистое шоу. ДНК-тест я сделал, он в итоге все опроверг, - коротко и по делу ответил Краско на вопрос журналиста «КП-Петербург».

Добавим, что несколько лет назад герои скандальных эфиров на ТВ про личную жизнь Ивана Краско уже признавались «Комсомолке», что просто-напросто играли по сценарию продюсеров.

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