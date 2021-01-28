«Внебрачная дочка Андрея? Так мы уже с ней подружились»: Иван Краско, победив коронавирус, вернулся в театр и рассказал о семейных перипетиях

90-летний Иван Краско вернулся на сцену после коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

90-летний народный артист России Иван Краско, несмотря на почетный возраст, не только победил коронавирус, но и вернулся после этого на сцену театра. Актер справился со всеми последствиями вируса - одышкой, слабостью и побочными эффектами. И вечером 27 января Иван Иванович блистал в спектакле "Я вернулся в мой город" в Театре имени Комиссаржевской". "Комсомолка" побывала на выступлении актера, после чего поговорила с ним о его возвращении в череду сложных семейных драм. Напомним, артисту приписали дочку, которая родилась от его юной знакомой благодаря ЭКО. Кроме того, у Ивана Ивановича появилась внучка - внебрачная дочка умершего 16 лет назад Андрея Краско.

«НОВАЯ ВНУЧКА? ТАК МЫ УЖЕ ПОДРУЖИЛИСЬ!»

- А вы знаете, я в гримерку не хожу, сам себя в порядок привожу, - встречает нас Иван Краско.

Иван Иванович сам себя гримирует Фото: Артем КИЛЬКИН

- Иван Иванович, ваша знакомая недавно заявляла, что якобы родила от вас дочку с помощью ЭКО...

- Все чепуха. Я могу тебе сказать, что это бред полный. Процедура ДНК уже это подтвердила, - смеется Краско.

- А изначально сомнения были?

- Я знаю, что нету ничего такого. Я им сразу сказал: "Побойтесь бога". Популярность у меня есть, но не до такой же степени (девушке, заявившей о родах, всего 31 год). Видишь ли, со мной рядом сейчас Наталья Николаевна (Вяль, бывшая жена - прим.ред.), я ее зачем буду подводить.

Иван Краско рассказал о перипетиях в семье Фото: Артем КИЛЬКИН

- Хорошо, дочери нет. Но у вас ведь еще появилась и внучка. Певица из Петербурга заявила, что у нее был роман с вашим сыном Андреем Краско, за два года до его смерти. И она якобы родила внебрачную дочку, которую все это время скрывала.

- Будет передача по этому поводу. Говорят, да, так. Якобы дочка Андрюши. Там тоже тест ДНК. Я встретился с этой девочкой, симпатичная. Она сказала, что не хотела в этом разбираться, но ее мама уговорила. У нее есть еще двое в семье, вроде бы братья. Я у нее спросил: «А твой папа как отреагировал на заявление твоей мамы?». Она сказала: «А папа что, махнул рукой – хотите, выясняйте, мне Иван Иванович симпатичен». Я говорю ей: «Давай плюнем на исход, внучка или не внучка, дружить мы с тобой будем!». Она согласилась. Оказалось, что девочка при академии художеств занимается, талантливый ребенок, неиспорченный. Мы подружился с ней, обменялись телефонами. Я ее пригласил на мой спектакль, она придет.

«КОРОНАВИРУС ПРОШЕЛ, САМИ ПОСМОТРИТЕ»

Появлению Ивана Краско предшествовало выступление молодых артистов Фото: Артем КИЛЬКИН

Тут Иван Краско облачился в клубный пиджак, похожий на фрак, надел бабочку. Это выступление в театре было для него особенным. Не только из-за дебюта после болезни, но и потому, что оно выпало на день снятия блокады, которую артист пережил в детстве. На этом концерте Иван Иванович - хедлайнер. В спектакле он появляется в самом конце. До этого более молодые артисты разогревают публику стихами о Петербурге и Ленинграде, играют городской джаз и поют песни петербургского рок-клуба. Здесь и штурм Зимнего дворца с выпущенным по нему ударом из пушки с крейсера "Аврора", и советское время и нынешнее. Вся история Петербурга.

Когда под занавес на сцену выходит Иван Краско, зал оживляется и встречает его овациями. Подождав тишины, Краско читает стих.

Зал встретил Краско овациями Фото: Артем КИЛЬКИН

- Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, - декламирует Краско.

Концерт продолжается. Но в какой-то момент Иван Иванович берет молодую девушку за руку и с улыбкой ведет ее за сцену. Зал замирает. Тут Краско с улыбкой оборачивается и возвращается обратно. Публика смеется, оценив шутку артиста.

Иван Краско пошутил во время выступления Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ну, будет стоять наш город. Сегодня великий день - наравне с Днем победы, 9 мая. Я был мальчишкой, тяжелые были времена, но как потом мне сказала баба Поля: "Ванечка, мы с тобой блокаду пережили, теперь нам ничего нестрашно! - поздравил блокадников с праздником Краско. К слову, среди зрителей действительно были блокадники, пришедшие на концерт.

Иван Краско со сцены прочитал стихотворение Пушкина Фото: Артем КИЛЬКИН

После спектакля в холле Ивана Краско ждали поклонники, чтобы получить автограф.

- Не болейте, приобретайте скорее антитела, у меня они, говорят, начали развиваться. Я их пока не чувствую, но за снятие блокады рюмочку выпью. Я сейчас восстанавливаюсь. Чувствую себя хорошо. Спектакль отыграл спокойно. Последствия от коронавируса нет ... пока нет, - пошутил Краско.

Иван Иванович заявил, что коронавирус полностью побежден Фото: Артем КИЛЬКИН

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