Официальная морда: Нерпу Крошика назначили замдиректора по связям с общественностью в петербургском «Фонде друзей балтийской нерпы»

Крошик важный - стал пиарщиком. Фото: vk.com/sealrescue

Знаменитый нерпенок Крошик, который уже несколько лет живет в приюте петербургского «Фонда друзей балтийской нерпы», получил официальную должность. Усатый ластоногий стал пиарщиком фонда, заняв место замдиректора по связям с общественностью.

- Назначить на должность заместителя директора по связям с общественностью ладожскую кольчатую нерпу Крошика, 2016 года рождения, - говорится в тексте документа, подписанного директором фонда Вячеславом Алексеевым.

Приказ вступил в силу с 23 января, так что теперь Крошик не только символ и бессменный обитатель приюта для ластоногих, но и должностное лицо. Точнее морда.

Приказ о назначении подписал директор фонда. Фото: vk.com/sealrescue

Правда точные обязанности нерпы неизвестны, но он одним своим обаянием способен растопить лед в душе любого чиновника или должностного лица. К слову, близкое знакомство с Крошиком свел и депутат Госдумы Михаил Романов. В Фонде искренне надеются что это поможет ускорить решение проблем, которые тормозятся из-за бюрократии.

- Нас постоянные отказы из-за того что у кого-нибудь левая пятка чешется/не чешется так достали и столько времени съедают! Нас это знакомство теперь сильно ускорит, - пишут в комментариях в группе ВКонтакте сами сотрудники фонда.

Ну а поскольку Крошик теперь имеет должность, то и приезд депутата в приют для ластоногих выглядит иначе.

- Это не депутат «жамкает» нерпу, а заместитель директора фонда ведет переговоры с главой думского комитета, - шутят в комментариях петербуржцы.

Напомним, что маленького Крошика спасли и выходили специалисты Центра спасения тюленей в 2016 году. После этого его дважды пытались выпустить обратно в дикую природу, но он наотрез отказался уходить от людей. А в 2020 году к нему присоединился еще один отказник - Шлиссик.

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