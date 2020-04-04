Крошик показал, как нужно держать себя в форме на время самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T21:26:46+03:00

В Петербурге Крошик советуют горожанам физические упражнения, чтобы не набрать лишний вес во время самоизоляции. Фото: vk.com/sealrescue

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Фонд друзей балтийской нерпы наконец-то поделился новостями о Крошике, которого обожают петербуржцы. Покуда в Центр помощи морских млекопитающих поступило уже рекордных 20 новорожденных сородичей, главная нерпа продолжает держать себя в тонусе и следить за новыми соседями.

На очередном видео, опубликованном Фондом в соцсети «Вконтакте», Крошик показывает всем горожанам, как оставаться в форме даже во время режима самоизоляции, когда есть вероятность набрать лишний вес. Для этого нерпа мило раскачивается, показывая своеобразную технику упражнения на пресс. Поклонники Крошика пришли в изумлении, увидев будни любимца.

О буднях Крошика рассказали в группе Фонда друзей балтийской нерпы. Фото: vk.com/sealrescue

- Какой милый гимнаст! Уже коричневый, скоро линять начнет! Спасибо вам за приятные новости! Мы по Крошику очень соскучились! – пишет одна из подписчиц Фонда.

Напомним, что нерпа, скорее всего, останется вечным холостяком. Никто из его потенциальных жен не хочет жить с людьми, как он.

Нерпа Крошик учит петербуржцев качать пресс во время самоизоляции.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU