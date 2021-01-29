Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 января 2021 года: Рекордное число привитых за сутки и решение Смольного по отмене ограничений

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 29 января 2021 года. За минувший день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 2128 человек. Количество больных COVID-19 за неделю вновь снизилось – на 33 процента. А вот по суточному числу сделанных прививок установлен абсолютный рекорд – за день вакцину сделали почти 7 тысяч горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 327 160 человек. Умерли от инфекции 9571 горожан (+69 за сутки), а выздоровели 222 012 (+4124), - передают свежие данные в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Школьники и учителя стали меньше заражаться COVID-19 и ОРВИ. К примеру, накануне в городе на дистанционке были 936 учащихся, это всего лишь 0,18% от общего числа. А больных сотрудников сейчас 497, что составляет 1,17% от всего количества. На карантине пока находятся 38 классов в 25 школах и две группы в двух детских садах.

Губернатор Санкт-Петербурга наконец-то лично подтвердил, что Смольный собирается отменить ряд ограничений по коронавирусу. Власти собираются еще раз встретиться с Роспотребнадзором 29 января для ясности картины. При этом Александр Беглов не исключает роста заболеваемости, если в городе вернут очное обучение в вузах.

В Ленобласти ситуация по пандемии по-прежнему стабильная. «КП» опубликовала актуальный список всех медпунктов в 47-м регионе, где можно сделать прививку от коронавируса. За прошлый день в области заболели 224 человек (30 042 всего). Выздоровели 27 083 (+236) жителей региона, а умерло 395 (+9).