Сотни силовиков, перекрытые улицы: Что происходит на Невском проспекте перед несанкционированным митингом 31 января 2021 года

Центр города полностью перекрыли перед незаконным митингом 31 января 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии очередного (уже второго подряд) несанкционированного митинга, который должен состояться 31 января 2021 года, в центре Санкт-Петербурга происходит нечто беспрецедентное. Главную магистраль города – Невский проспект – практически полностью закрыли для транспорта и пешеходов, начиная от пересечения с Полтавской улицей и заканчивая выходом на Дворцовый проезд.

Прилегающие улицы непривычно пусты. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На проспект стянуты отряды ОМОНа, - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий. – Перекрыт не только сам Невский, но и прилегающие улицы. Стянута спецтехника, выставлены металлические ограждения. Силовики дежурят в полной боевой выкладке, у некоторых с собой щиты. Не пускают даже прессу.

ОМОН дежурит в полной боевой выкладке. У некотрых отрядов при себе металлические щиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гостей и жителей города, вышедших из метро (на данный момент работают «Адмиралтейская» и «Гостиный двор», силовики аккуратно разворачивают в обход. Тем не менее местами возникают настоящие «человеческие пробки» - впрочем, пока что они довольно быстро рассасываются.

По предварительным данным, дороги будут перекрыты до 23:59. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменились и маршруты общественного транспорта – в частности, как сообщает комтранс Санкт-Петербурга, по укороченным трассам пустили автобусы №№3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 54, 74, 76, 91, 181, 191, и троллейбусы №№ 1, 5 7, 10, 11, 17, 22.

В центр Санкт-Петербурга стянули спецтехнику. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по всему, это надолго – по крайней мере в сервисе «Яндекс.Пробки» указано, что дороги планируют освободить не раньше 23:59.

Отметим, что все эти повышенные меры безопасности были приняты, очевидно, с оглядкой на прошлый несанкционированный митинг: тогда толпа народа в какой-то момент перекрыла Невский, блокировала движение автомобилей и общественного транспорта. Результатом стало возбуждение нескольких уголовных дел.