«Ида Галич предложила адвоката»: Топовые блогеры помогут семье девушки, выпавшей из окна в Мурино после ссоры с парнем

Девушка погибла после падения из окна Фото: СОЦСЕТИ

Во Всеволожском районе Ленобласти продолжают расследовать загадочную смерть 22-летней Ксении Шеренговской, которая скончалась после падения из окна многоэтажки в Мурино. Поначалу трагедию списали на несчастный случай, ведь возлюбленный девушки - Алексей - рассказал следователям, что во время ссоры та решила его припугнуть, но не удержалась и случайно свалилась. Однако родители Ксении не поверили в эту версию и начали свое расследование. Они опросили соседей и отсмотрели записи камер наблюдения. И это открыло неожиданные подробности. Оказалось, что парень незадолго до смерти жестоко избил Ксюшу. Та пыталась от него убежать, но он бил кулаком в лицо и, по словам соседей, душил. Жители дома слышали, как та пыталась вырваться и кричала: "Мама, мамочка".

После общественного резонанса СУ СКР Ленобласти все-таки возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и задержал Алексея. Сегодня, 1 февраля, суд должен рассмотреть возможность его ареста. Как оказалось, поднять шумиху по этому делу помогали не только друзья Ксюши, но и топовые блогеры. Среди них Екатерина Варнава, Ида Галич.

Родители нашли видео избиения Ксении Фото: СОЦСЕТИ

- Ида позвонила мне в день похорон, сама нашла мой номер телефона, - рассказал "КП-Петербург" отец Ксении Николай. - Она сказала слова поддержки и предложила услуги адвоката, я согласился.

Ида Галич заинтересовалась постом и тут же предложила помощь Фото: СОЦСЕТИ

Галич не только оплатила услуги юриста для семьи погибшей девушки, но и подробно рассказала об этой истории у себя в сторис. Совпадение или нет, но после этого Алексея вновь привезли в квартиру, где произошла трагедия. Там же был и отец Ксюши.

В причинах смерти Ксении разбираются следователи Фото: СОЦСЕТИ

- Сначала я приехал на допрос, меня признали потерпевшим, - рассказал отец погибшей девушки. - Дальше проходили следственные мероприятия в квартире. Его приводили для следственного эксперимента. Парень начинает путаться в показаниях. Меня к нему не подпускали, он при виде меня отворачивался, старался не встречаться взглядом. Его держали под охраной. Жену в квартиру я не пустил, слишком это все эмоционально.

Ксению избили перед смертью Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас отец девушки надеется, что Алексея все-таки врестуют.

- Я надеюсь на правосудие, - вздыхает Николай. - В тот роковой вечер дочка просто хотела остаться в гостях, а он насильно ее тащил домой. Она была напугана, еще у подъезда не хотела подниматься в квартиру. Но он начал ее избивать, вырваться и убежать у нее не получилось. Тогда он затащил ее в дом, насильно удерживал. Все бы так и осталось без сдвига, если бы мы не провели собственное расследование, если бы друзья и подруги Ксюши, блогеры не сплотились и не начали массово распространение видео избиения дочери.

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