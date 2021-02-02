Педагог из Санкт-Петербурга стал призером конкурса «Учитель года России – 2020»

В Волгограде подвели итоги конкурса "Учитель года России - 2020". Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга

В Волгограде завершился Всероссийский конкурс «Учитель года России – 2020». В пятерке финалистов оказался петербургский преподаватель математики из гимназии №166 Иван Меньшиков. В Северную столицу 30-летний педагог возвращается с почетной наградой – Малым хрустальным пеликаном, став призером конкурса. На торжественной церемонии во вторник, 2 февраля, стало известно имя абсолютного победителя: им признали учителя математики из Ростова-на-Дону Михаила Гурова. Его и четверых призеров поздравили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель большого жюри, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

– Учитель всегда был основой, скрепой российского государства. В этом году удивительный состав конкурсантов. Это учителя, у которых не только глубокие знания, но и с их мастерством объединилась душа. Я увидел именно таких педагогов в конкурсантах этого года. И это победа нашей страны, что наши учителя так выросли, – отметил Виктор Садовничий.

До официальной церемонии, утром 2 февраля, пять финалистов участвовали в заключительном, третьем, этапе конкурса. Они отвечали на вопросы об образовании и педагогике, которые задавали известные актеры, журналисты, преподаватели, школьники и студенты. На основании этого испытания жюри и выбрало абсолютного победителя.

Учитель математики из Петербурга Иван Меньшиков вошел в пятерку финалистов. Фото: Комитет по образованию Санкт-Петербурга

– Я очень рад, что мне удалось войти в число призеров. Но я понимаю, что колоссальное количество интереснейших учителей приняли участие в соревновании, и это не значит, что наша пятерка – совершенно выдающаяся, – делится учитель из Петербурга Иван Меньшиков. – Я отношусь к этому философски. Я с самого начала понимал, что в победе есть доля удачи, субъективности в оценках. Я ехал принять участие в конкурсе и посмотреть на других участников, показать то, что привез я. А еще я увезу с этого конкурса не только хрустального пеликана, но и друзей по всей стране!

Напомним, что Ленинградскую область в конкурсе представлял учитель истории и обществознания Иван Хеорхе из Гатчинской гимназии имени Ушинского. Он вошел в число 15 лауреатов. Всего в «Учителе года – 2020» приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны.

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