Маленькую львицу с больными глазами спасают из съемной квартиры в Петербурге

Маленькую львицу спасают в Петербурге / Фото: Центр реабилитации диких животных "Велес"

Жители Санкт-Петербурга спасают маленькую львицу, которую взяла к себе домой семья, чтобы поиграться, а когда животное подросло и окрепло, решили от нее избавиться. Об очередном случае безответственного обращения с диким животным рассказали в реабилитационном центре "Велес". Во вторник, 2 февраля 2021 года, зоозащитники рассказали, что хозяева купили львицу, но перестали с ней справляться и запустили здоровье.

- Люди взяли львенка ради понтов, малышка подросла и окрепла, денег на содержание хватать перестало, "хозяева" живут на съемной квартире. Беда в том, что львичка срочно нуждается в операции, на одном из глаз – катаракта, а владельцы, конечно, делать не будут: им проще просто избавиться от животного без отслеживания дальнейшей судьбы, - рассказали в "Велесе".

Хозяева просто поигрались с львенком, а потом она стала им не нужна / Фото: Центр реабилитации диких животных "Велес"

В центре приняли решение забрать львицу, которую зовут Кира, к себе. Тем более, как они пояснили, безродные львы даже даром зоопаркам не нужны. Однако хозяева готовы отдать ненужное им животное только за 50 тысяч рублей.

- Можно было бы подключить власть и подождать конфискации по закону, но этот процесс затянется минимум на полгода, и за это время львичка останется без глаза.

Сейчас на выкуп, а также на лечение львенка в московской клинике требуется порядка 140 тысяч рублей. Центр будет рад принять помощь от всех неравнодушных.

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