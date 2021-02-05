«Мошенник с тремя судимостями»: Блогер Милана Тюльпанова узнала страшную правду о женихе перед свадьбой

Милана Тюльпанова снова разочаровалась в мужчинах Фото: Личный архив героя публикации

Не успела инстадива Милана Тюльпанова обзавестись новыми отношениями и даже сыграть свадьбу на Мальдивах, хоть и ненастоящую, как объявила всем о том, что они с Евгением больше не встречаются. Все дело в том, что экс-бойфренд все 5 месяцев, что они были вместе, нагло врал ей и водил за нос: у 45-летнего мужчины давно проблемы с законом.

- У меня с Женей больше нет никаких отношений. Этот человек оказался мошенником, кинув на деньги большое количество людей. Он оказался трижды судим. В 1998 году его поймали за попытку угнать машину, он насильно удерживал человека, чтобы тот подписал дарственную, занимался рейдерством, выселяя пожилых людей из квартир. Документы я скоро все предоставлю. Есть еще много нюансов, о которых я пока не могу рассказывать, - рассказала Тюльпанова «КП» - Петербург.

В январе пара сыграла свадьбу, но как оказалось она была не настоящая Фото: Личный архив героя публикации

Все это она узнала не от него, а от близкого к ее семье человека, который близко связан с правоохранительными органами. Хотя и раньше, по ее словам, ей говорили, что у него сомнительное прошлое. Правда, девушка была влюблена в него и не верила всему тому, что о нем говорят.

- Мы уже не живем вместе и сейчас вообще никак не общаемся. Он все признал. Но надеется, что я проявлю снисхождение, – поделилась Милана. – Я отступать не намерена. Он уже отсидел 1,5 года за те дела, которые делал до нашей встречи, но заслуживает намного больше.

Еще недавно Тюльпанова была безумно счастлива с любимым на Мальдивах... Фото: Личный архив героя публикации

Блогер даже связалась с бывшей женой своего «ненаглядного», чтобы удостовериться: знает ли она об этом или нет. Виктория все подтвердила.

- С его бывшей женой мы знакомы с 10-ого класса, получается уже 10 лет. Наши отцы вместе дружили. Но мы долгое время не общались. А сегодня с ней поговорили, и она сказала, что не держит совсем на меня зла. А, наоборот, очень меня понимает. У нас абсолютно идентичные ситуации. Женя приехал из какой-то глубинки и охмурил ее, девочку из хорошей семьи. А когда у Вики умер папа, то он от нее ушел, - призналась она. – Он говорил своей бывшей жене, что со мной ради пиара. У меня же есть деньги, публичность. Решил, что я хороший вариант. Но, видимо, не подумал, что я могу придать огласке его низкие поступки.

Евгений Чуприна, как утверждает Милана, угрожал ей и ее младшему брату.

- Он – дно. Александр Кержаков, мой бывший муж, намного лучше, чем этот человек, - разоткровенничалась знаменитая петербурженка.

Хоть сейчас Тюльпановой не просто, она не теряет оптимизма и верит, что бывшему бойфренду ничего просто так с рук уже не сойдет.

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