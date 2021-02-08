В Петербурге «Фольксваген» улетел в Фонтанку, пробив ограждение набережной

Вторая за два дня машина улетает в реку в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Второй раз за минувшие выходные петербургским спасателям пришлось доставать машину из реки. Но если в субботу на набережной Макарова прочность льда на Неве проверила девушка, ехавшая за рулем «Ниссана» - она выжила, все в порядке, то в воскресенье ее примеру решил последовать водитель «Фольксвагена». Только местом приводнения он выбрал Фонтанку.

- Каждый день авто ныряют в реки. Это какой-то флешмоб? 7 февраля, около 4:40, «Фольксваген Поло» пробил ограждение, и съехал в реку Фонтанку на пересечении с Апраксиным переулком, - пишет паблик «Дорожный инспектор». - Друзья, ну серьезно, давайте без гонок в городе. На дорогах действительно скользко!

Известно, что за рулем иномарки был 37-летний мужчина, он не пострадал. Отметим, что оба водителя были трезвы в момент ДТП. Однако морозная погода, превратившая дороги в каток и несоблюдение скоростного режима привели к печальным последствиям. Хорошо, не трагическим.

Напомним, что всю нынешнюю неделю в Петербурге будет морозно, а значит вероятность ДТП в условиях гололеда сохраняется. В экстренных службах просят водителей быть внимательными и осторожными.