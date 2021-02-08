Крошечного львенка конфисковали у частных фотографов в Петербурге

В Петербурге изъяли 4-месячного львенка, у хозяйки которого не оказалось на него документов / Фото: Велес

Прокуратура Санкт-Петербурга спасла маленького львенка, которого использовали на фотосессиях для зарабатывания денег. Совсем крошечное животное изъяли у владельцев в воскресенье, 7 февраля 2021 года. Малышку держали в квартире и водили на съемки. Однако документов на львицу у предприимчивых фотографов не было.

- В ходе проверки установлен факт ввоза львенка на территорию Санкт-Петербурга, его дальнейшего содержания и использования в отсутствие правоустанавливающих документов, - сообщили в прокуратуре города.

Малютку использовали для фотосессий / Фото: Прокуратура Петербурга

Животное изъяли и передали на временное содержание в карантинный центр диких животных "Велес". Как рассказала "Комсомолке" главный ветеринарный врач центра и главная смотрительница львов Наталья Бондаренко, львица пока что находится в состоянии стресса. Но заметных проблем со здоровьем пока не обнаружено. Использовали ли фотографы какие-то седативные препараты на животном, чтобы котенок вел себя спокойно во время съемок, Наталья уточнить не смогла.

- Таких признаков нет. Даже если они были (препараты, прим. ред.), их действие закончилось, - пояснила Наталья.

Сейчас котенок находится в стрессе и нуждается в реабилитации / Фото: Велес

Сейчас сотрудникам "Велеса" предстоит большая работа для того, чтобы обустроить львенка и социализировать. Тем более, что за последнее время в центре большое пополнение львов. Так, буквально на днях к ним приехала маленькая львица Кира, которую неравнодушные помогли выкупить у безответственных хозяев. Несколькими месяцами ранее в "Велесе" появился первый лев по имени Зевс. Всего на попечении центра шесть львов.

Помочь центру или конкретному животному может каждый, отправив деньги на реквизиты "Велеса".

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