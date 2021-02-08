Главный по безопасности чиновник Кировска попался на вождении под наркотиками

По решению суда, чиновник сможет сесть за руль только через полтора года. Фото: Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области

Заместителя главы администрации по безопасности Кировского района Ленобласти поймали на вождении под наркотиками. В начале февраля сайт Кировского городского суда сообщил об окончании процесса по делу Александра Морозова.

НЕ ХВАТИЛО ВОЗДУХА

Имя Александра Сергеевича Морозова появилось в повестке Кировского района Ленобласти в начале 2019 года, тогда уроженцу Караганды едва исполнился 31 год. На сегодня Морозов не только отвечает за безопасность всего района, но и служит ведущим специалистом по защите информации и ответственным секретарем административной комиссии.

Но, похоже, громкая должность не помешала чиновнику сесть за руль под запрещенными веществами. Судя по материалам дела, «Мерседес-Бенц» Морозова остановили на Староладожском канале в Шлиссельбурге поздним вечером 7 августа 2019-го. Рядом с чиновником сидела его девушка, а в чиновнике (по выводам химико-токсикологического исследования) бурлили морфин и кодеин.

Иномарку остановил сотрудник ГИБДД, повод – проверка документов. Инспектор почувствовал запах спиртного. Но найти промилле в крови так и не смогли.

– Водителю было предложено пройти освидетельствование, – гласят материалы дела. – Но оно не состоялось, так как инспектор решил, что водитель от его прохождения отказывается.

Морозова привезли в больницу. Дунуть в трубочку не получилось и там: для исследования «не хватало объема выдыхаемого воздуха». Тогда же автомобилисту выдали контейнер для биоматериалов (на анализ берут мочу и кал), в которых якобы и нашли наркотики. При этом анализ крови, который чиновник по своей инициативе якобы сдал в тот же день, запрещенные препараты не выявил.

КОМУ-ТО НЕ НРАВИТСЯ

Первое дело на Морозова за нетрезвое вождение поступило в мировой суд в ноябре 2019-го. Но через месяц судья Татьяна Алексеева производство прекратила «в связи с отсутствием события административного правонарушения». Причиной стало то, что медосвидетельствование чиновника провели с нарушениями, в неверном порядке. Поэтому биоматериалы водителя могли испортиться.

С лояльной позицией судьи не согласился инспектор ГИБДД. Полицейский резонно заметил: то, что дунуть в трубочку водителю предложили после того, как выдали контейнер и отправили сдавать анализы, не отменяет факта того, что он якобы был под наркотиками. И вот, в марте 2020 года новый виток административного дела развернулся в Кировском горсуде. На сей раз Фемида была к Морозову неблагосклонной: решение мирового суда отправили на пересмотр, а в ответ на попытку Морозова защититься в конце 2020-го оставили его неизменным.

В организме Морозова якобы нашли сразу два запрещенных для водителей вещества. Фото: Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области

Любопытно, что слушания не раз переносили из-за болезни Морозова, хотя позднее Фемида выяснила: в эти даты чиновник не только ходил на работу, но и бывал на публичных мероприятиях – например, открывал памятный знак «Гвардейцам всех поколений» на Синявинских высотах.

Протоколы ГИБДД, медицинские документы и видео были убедительнее аргументов защиты. В итоге, по решению суда, чиновник сможет сесть за руль только через полтора года.

– Но мы будет оспаривать решение: при рассмотрении дела и медосвидетельствовании допустили существенные нарушения! – сообщил «Комсомолке» защитник Морозова Юрий Гулевский.

К слову, адвокат Морозова – полный тезка бывшего замглавы Токсовского городского поселения по экономике, который прославился как посредник в деле о взятке в 600 000 долларов в 2013 году. Тогда чиновника осудили на шесть лет колонии, но впоследствии Верховный суд заменил реальный срок условным.

– Александр Сергеевич понес репутационный ущерб, – добавляет Гулевский. – Возможно, имело место давление на суд: мы подозреваем, что кому-то не нравится, что Морозов занимает свою должность в администрации.

В нее «Комсомолка» направила запрос, но ответ на момент подготовки публикации не получила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хотел в Москву - попал в СИЗО: Чиновник из Выборга украл 700 миллионов рублей ради места в столичной мэрии

Прикарманить бюджетные деньги главе комфина Александру Болучевскому якобы помогла «черная» бухгалтерия (подробности)

Снайпер за три миллиона и недельная слежка: Корреспонденты «КП» побывали в месте, откуда снайпер выстрели в депутата Петрова

Бизнесмена убили перед допросом о хищениях из бюджета 700 миллионов рублей? Кто и зачем мог заказать бизнесмена? (подробности)