Концепцию создания музея-заповедника на Охтинском мысе в Петербурге отправили в Минкульт. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил зампредседателя петербургского отделения Общества охраны памятников (ВООПИК) Александр Кононов. Вместе с этим проект впервые представили в Северной столице. Напомним, что ранее идею создать на Охтинском мысе музей-заповедник поддержал президент России Владимир Путин.Как рассказал вице-президент союза архитекторов Петербурга Святослав Гайкович, здание музея можно воссоздать в форме бастионов шведской крепости Ниеншанц. При этом большая часть территории Охтинского мыса будет открытой: на ней предлагают разбить парк с каналом, пешеходными мостиками, смотровыми площадками. А также сделать открытый двор для проведения массовых мероприятий, в том числе и исторических реконструкций.– Проект не предполагает масштабных строительных работ на территории памятника. Речь идет о визуализации укреплений Ниеншанца, которые станут местом размещения археологических артефактов, – отметил старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН, заместитель директора АНО «Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия» Петр Сорокин. – Но главным экспонатом будущего музея должны стать не просто артефакты, а масштабные археологические объекты, которые сохранились на этой территории.ПО ОБЕ СТОРОНЫ НЕВЫПетербуржцы и туристы смогут увидеть непосредственно раскопки, которые сейчас законсервированы. Специалисты готовы рассказать обо всей допетровской истории этого места, которая насчитывает тысячелетия! Осваиваться здесь человек начал еще до нашей эры. А археологи нашли остатки эпохи неолита, городища новгородского периода, средневековой шведской крепости Ландскрона и, наконец, крепости Ниеншанц, возведенной в начале 17 века. Именно ее в 1703 году завоевал Петр Первый. И само решение о строительстве Петербурга связано с этой исторической победой.– Если эта грандиозная идея будет реализована, то мы будем иметь уникальное явление: с одной стороны Петербурга – Тучков буян, с другой стороны – Охтинский мыс. Два парка по разные стороны Невы с обилием общекультурных объектов и одновременно предназначенных для рекреации. Это явление, которым, наверное, не сможет похвастаться ни один мегаполис Европы, – отмечает зампредседателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик.Правда, до того как сюда смогут прийти туристы, предстоит решить множество вопросов. Во-первых, еще не вся территория Охтинского мыса с уникальными находками имеет охранный статус. Кроме того, территория принадлежит компании «Газпром», которая планировала возвести здесь общественно-деловой комплекс. В народе его прозвали «хрустальный корабль». Пока на территории никаких строительных работ не ведется.КОНКРЕТНООпределиться с судьбой Охтинского мыса должны до 1 мая 2021 года. Такой срок дал в своем поручении президент Минкульту, правительству Петербурга и «Газпрому», которые должны совместно рассмотреть вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника. Представленная концепция не является окончательной. Скорее всего для создания проекта будет объявлен международный архитектурный конкурс.