Путин поручил заняться вопросом о создании музея на Охтинском мысе в Петербурге

Вместе с общественно-деловым комплексом на Охте появится и музей. Фото: пресс-служба компании "Газпром-Нефть"

Вопросом о создании музея на Охтинском мысе в Петербурге занялся лично президент России. Владимир Путин дал соответствующее поручение «Газпрому», который владеет исторической территорией, а также руководству города и Министерству культуры.

- Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть совместно с Правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Срок – 1 мая 2021 года. Ответственными за исполнение назначены губернатор Петербурга Александр Беглов, Министр культуры Ольга Любимова и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Напомним, что именно на Охтинском мысе должен был изначально появиться высотный комплекс «Охта Центр», позднее построенный в Лахте. Территория Охты также находится под вниманием градозащитников, так как именно здесь находились первые шведские поселения на Неве.