Рэпер Слава КПСС получил семь суток ареста за участие в запрещенной протестной акции в Петербурге

Славу КПСС отправили в изолятор на семь суток. Фото: СОЦСЕТИ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга дал семь суток ареста рэперу Вячеславу Машнову, более известному как Слава КПСС или Гнойный. Наказание музыкант получил за участие в несанкционированной протестной акции 2 февраля.

- Встать, суд идет, - написал Гнойный в своем Твиттере. И чуть позднее добавил: - Семь суток.

Напомним, что задержали Машнова в минувшую субботу, 6 февраля. Рэпера отвезли в отделение, где на него оформили протокол за мелкое хулиганство. В нем написано, что музыкант «выкрикивал выражения, содержащие названия половых органов, грубо выражался нецензурной бранью <...> пренебрегал интересами общества, игнорировал правила приличия и благопристойности».

В суд Гнойный пришел с полезной книгой. Фото: twitter.com/gnojnyj

Кроме того, Слава КПСС требовал искоренить испанскую инквизицию и всячески наслаждался прогулкой по городу - тогда еще сильных морозов не было. Позднее рэпера отпустили домой, а 10 февраля состоялось заседание по административному делу.

Теперь Гнойному предстоит провести неделю в изоляторе временного содержания. Туда он отправится с книгой «Как выжить в современной тюрьме», с которой он и пришел на суд.

- Машнов с протоколом не согласился. Срок исчисляется с 16:15 10 февраля. В срок отбытия зачтено задержание с 17:45 до 20:18 6 февраля, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.