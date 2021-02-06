Рэпера Славу КПСС задержали в Санкт-Петербурге за участие в незаконном митинге 2 февраля

Славу КПСС задержали за участие в запрещенной протестной акции. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге полиция задержала рэп-исполнителя Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС и Гнойный. Причиной стало участие музыканта в несогласованной протестной акции 2 февраля. Тогда Слава КПСС выходил на Невский проспект вместе с другими митингующими. Один из лозунгов у него был: «Долой испанскую инквизицию».

- Задержали за участие в митинге!!! Еду в отделение <...> мило беседуем, - написал рэпер в своем Твиттере.

Куда именно везут музыканта, пока неизвестно. Напомним, что 31 января за участие в другом несогласованном митинге был задержан еще один известный петербургский рэп-исполнитель Оксимирон.

О задержании музыкант сообщил в своем Твиттере. Фото: twitter.com/gnojnyj

Известно, что 6 февраля полиция Петербурга провела оперативные мероприятия и обыски по 30 адресам у возможных участников и организаторов самой первой несогласованной протестной акции, прошедшей 23 января. В частности, был задержан 21-летний молодой человек, у которого дома нашли полицейскую форму.

- Полицейские проводят обыски с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования. На текущий момент изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти, - сообщала пресс-служба Главка.

Несогласованные митинги прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», так как протестующие выходили на дорогу и тем самым перекрывали проезжую часть. Виновным грозят крупные штрафы, исправительные работы или до года лишения свободы.

Проходит ли по данной статье Слава КПСС, учитывая, что задержан он за акцию 2 февраля, пока не известно.

Предварительно, рэпера обвиняют в мелком хулиганстве.

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