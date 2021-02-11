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Здоровье

"Мне помогли выжить": Врачи Елизаветинской больницы спасли чемпионку России по лыжам после страшной аварии

Екатерина Иванова две недели пролежала в коме и перенесла несколько операций
Лилия КОЗЛОВА
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Медики Елизаветинской больницы спасли абсолютную чемпионку России, трехкратную чемпионку Петербурга по лыжам Екатерину Иванову

Медики Елизаветинской больницы спасли абсолютную чемпионку России, трехкратную чемпионку Петербурга по лыжам Екатерину Иванову

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Медики Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга спасли жизнь абсолютной чемпионки России, трехкратной чемпионки города по лыжам Екатерины Ивановой, попавшей в жуткую аварию. В декабре минувшего года 33-летняя спортсменка ехала на машине домой после тренировки. Автомобиль занесло. После этого Екатерина ничего не помнит. Очнулась она уже на больничной койке.

Дне недели после аварии Екатерина находилась в коме в отделении реанимации. Врачи назвали чудом то, что она смогла очнуться.

После аварии Екатерина две недели пролежала в коме, а после перенесла несколько операций / Фото: Елизаветинская больница

После аварии Екатерина две недели пролежала в коме, а после перенесла несколько операций / Фото: Елизаветинская больница

- Тяжелая сочетанная травма головы, позвоночника, перелом тазовых костей, множественные переломы конечностей, закрытая травма груди, ушиб легких, сердца, перелом ребер, сломано бедро. То, что она вышла из комы великое чудо, - рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Валерий Николаевич Ганин.

Спортсменка перенесла несколько операций. Шансов на выздоровление у Екатерины было мало, однако врачи Елизаветинской больницы не опускали руки. Благодаря их работе и силе духа самой чемпионки, Екатерина смогла встать на ноги, правда, пока с помощью костылей.

Екатерина не сдается - в ее планах вернуться в большой спорт

Екатерина не сдается - в ее планах вернуться в большой спорт

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мне помогли выжить, пройти весь этот ужас, я благодарю врачей, что сейчас я могу ходить, разговаривать, все помню, меня не только поставили на ноги, но и сохранили возможность вернуться к прежней жизни, - рассказала Екатерина. - Дома меня ждут маленькие дети, я столько всего не успела, мне еще так многого хочется добиться.

Несмотря на травмы, Екатерина не сдается. В ее планах после реабилитации не просто вернуться к спорту, но и ставить новые рекорды, в том числе и на олимпиаде.

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