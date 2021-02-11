Умер хореограф-постановщик Александр Степин, работавший с Плющенко и Ягудиным

Умер заслуженный тренер России Александр Степин / Фото: vk.com/vaganovaacademy

В Санкт-Петербурге умер известный хореограф-постановщик, преподаватель Академии Русского балета имени Вагановой Александр Степин. О кончине заслуженного тренера России, который ставил номера знаменитым фигуристам Евгению Плющенко и Алексею Ягудину, стало известно в четверг, 11 февраля 2021 года. Он скончался на 69-м году жизни.

- Ушел из жизни Александр Александрович Степин, любимейший преподаватель, учивший наших студентов актерскому мастерству, доцент кафедры характерного, исторического, современного танца и актерского мастерства Академии, - сообщила пресс-служба академии в соцсетях.

Александр Степин преподавал в актерское мастерство в академии с 1986 года. С 1996 года он занимался постановкой программ и номеров в фигурном катании. За постановку программы с которой Петрова и Тихонов стали чемпионами мира и Европы Степин был удостоен звания заслуженного тренера России. Трижды фигуристы с поставленными им программами выигрывали Чемпионаты мира среди юниоров.

В далеком 2004 году Степин работал с тогда еще молодым Плющенко и его тренером Алексеем Мишиным. Вместе они ставили на льду миниатюру Вячеслава Полунина "Асисяй".

- Каждый из нас вносил что-то свое. Но главной проблемой было отсутствие шумовых красок в фонограмме, - рассказывал Степин "Комсомолке".

С этим номером Плющенко выступал не только в России, но и за границей.

Кроме студентов Академии Русского балета, Александр Степин ставил номера чемпионам мира в парном фигурном катании Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, Марии Петровой и Алексею Тихонову, а также Ксении Столбовой и Федору Климову.

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