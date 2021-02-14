Десятилетняя девочка покончила с собой на детской площадке в Санкт-Петербурге

Девочка покинула дом ранним утром, не надев верхней одежды. Фото: СОЦСЕТИ

Душераздирающая трагедия в Санкт-Петербурге. Сегодня, 14 февраля, ранним утром на детской площадке в Колпине, во дворе дома №6 по Новгородской улице, нашли тело ребенка. Десятилетняя девочка, по предварительной информации, решила свести счеты с жизнью…

Семья Остаповых (имена изменены. – Прим. ред.) производит впечатление счастливой: мама, папа, дочка – на снимках всегда вместе, всегда улыбаются. Вот маленькая Надя идет в школу, вот она на детском празднике. Глядя на семейные фото и на возраст умершей, в голову приходит только два варианта – либо доведение до самоубийства, либо хладнокровное убийство.

Семья Остаповых производит впечатление счастливой. Фото: СОЦСЕТИ

В пользу первого говорят странные обстоятельства этой страшной ночи. По информации источника «Комсомолки», Надя прямо в домашней одежде тайком ушла из дома и отправилась в сторону детской площадки неподалеку ранним утром – около 04:30. Примечательно, что задания в «группах смерти» нередко выдавали игрокам в 04:20.

Впрочем, не оспорено пока и то, что школьница могла встретить на площадке кого-то, кто и инсценировал суицид.

Около половины седьмого утра проснулась мама Нади и обнаружила, что дочки дома нет. Фото: СОЦСЕТИ

Около половины седьмого утра проснулась 38-летняя мама Нади и обнаружила, что дочки дома нет, при этом верхняя одежда – в квартире. После тщетных поисков в ближайших дворах женщина позвонила в полицию. А около семи часов утра о теле ребенка на площадке в полицию сообщил случайный прохожий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Недетский интернет: Как школьники становятся жертвами педофилов и суицидальных игр

Пока полиция только учится работать с соцсетями, в Петербурге волонтеры создали свою виртуальную службу безопасности (подробности)