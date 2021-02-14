В телефоне 10-летней девочки, которая покончила с собой в Петербурге, нашли суицидальные картинки

Школьницу нашли мертвой на детской площадке неподалеку от дома. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет начал проверку после того, как на одной из детских площадок в Колпине нашли тело 10-летней девочки. Школьница вышла в домашней одежде на мороз сегодня, 14 февраля, в 04:30 и предположительно совершила суицид. Доследственная проверка идет по статье «Доведение до самоубийства».

– Семья характеризуется положительно, – сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. – Девочка отличница, на учете не состояла.

Но, похоже, это не помешало 10-летней Наде (имя изменено. – Прим. ред.) задуматься о самоубийстве. По данным источника «Комсомолки», весь мобильник девочки забит картинками с изображением того самого способа суицида, который предположительно она и выбрала для себя.

Семья Остаповых производит впечатление счастливой. Фото: СОЦСЕТИ

– Предварительно можно сказать, что это далеко не внезапное решение, – считает источник. – Похоже, Надежда какое-то время этим жила.

Исходя из времени и странных обстоятельств смерти, можно предположить, что Надя стала игроком суицидальных игр: с недавнего времени забытые на какое-то время «группы смерти» возобновили свою страшную «работу».

– Люди там искушенные, мастерски дергают за душевные струны, хорошо понимают психологию подростка, – объясняет детский и семейный психолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева. – Игроками движет желание быть особенным, подчеркнуть свою избранность, испытать экстрим. Все это вещи известные: у подростков, особенно младших, притуплено чувство риска, они не в состоянии просчитать последствия. И если ребенок становится одержимым идеей, он уже не видит ничего другого.

Около половины седьмого утра проснулась мама Нади и обнаружила, что дочки дома нет. Фото: СОЦСЕТИ

Но что толкнуло отличницу, которая была единственным ребенком в благополучной семье, навстречу смерти?

– Подросток – океан неопределенности. В этом возрасте поводом для самоубийства может послужить что угодно, даже то, что взрослым кажется мелочью. Недаром именно на подростковый возраст приходится наибольшее количество самоубийств, – отмечает специалист. – Ссора дома или с одноклассниками, буллинг со стороны сверстников, глубокое непонимание в семье, неудачи в учебе в сочетании с большими родительскими ожиданиями – все это вполне может стать для ребенка концом света. Но зачастую речь идет о желании не умереть, а привлечь внимание, а потому совершаются так называемые демонстративные суициды.

Вот только в случае с Надей никакой демонстрации не было: похоже, девочка точно знала, куда и зачем она идет ранним утром. Именно поэтому специалист подозревает, что без «помощи» со стороны здесь не обошлось.

– Дать единственно верный ответ, как оградить ребенка, сложно, – констатирует психолог. – Ограничить интернет невозможно. Остается усилить внимание (не контроль и не опеку!): проявлять интерес, больше общаться. Чтобы между родителями и ребенок сохранялась ниточка доверия.

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