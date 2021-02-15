Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин опроверг слухи об отставке

СКА не собирается расставаться с Брагиным.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Главный тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Валерий Брагин опроверг слухи о своей возможной отставке. Ее прочат по окончании нынешнего сезона. Однако весомых причин для этого инсайдеры не называют.
- Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России, - заявил сам Брагин журналистам по окончании открытой тренировки, которую петербургские армейцы провели утром 15 февраля.
Напомним, что Валерий Брагин, ранее долгие годы тренировавший российскую молодежку, возглавил СКА и сборную России в июне 2020 года.
Слухи о возможной отставке с поста наставника национальной сборной поползли после того, как на двух этапах Евротура - Кубке Карьяла и Шведских хоккейных играх - командой России руководил главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов. Однако на Кубке Первого канала сборная играла под руководством Брагина.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уже заявил, что Брагин с Ларионовым составляют тандем (такое ранее часто практиковали шведы), поэтому искать особого смысла в ситуации не стоит.
- Брагин занят сейчас в СКА, на носу плей-офф. В его отсутствие набирается опыта Ларионов. И это прекрасно, что у нас есть такие уважаемые тренеры, - заявил вице-президент КХЛ Валерий Каминский, чьи слова приводит Единый интернет-портал национальных сборных «Команда России».
Напомним, что последний этап Евротура в Швеции команда России выиграла. А СКА занимает первое место в дивизионе Боброва западной конференции КХЛ.
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