Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин опроверг слухи об отставке

СКА не собирается расставаться с Брагиным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Валерий Брагин опроверг слухи о своей возможной отставке. Ее прочат по окончании нынешнего сезона. Однако весомых причин для этого инсайдеры не называют.

- Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России, - заявил сам Брагин журналистам по окончании открытой тренировки, которую петербургские армейцы провели утром 15 февраля.

Напомним, что Валерий Брагин, ранее долгие годы тренировавший российскую молодежку, возглавил СКА и сборную России в июне 2020 года.

Слухи о возможной отставке с поста наставника национальной сборной поползли после того, как на двух этапах Евротура - Кубке Карьяла и Шведских хоккейных играх - командой России руководил главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов. Однако на Кубке Первого канала сборная играла под руководством Брагина.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уже заявил, что Брагин с Ларионовым составляют тандем (такое ранее часто практиковали шведы), поэтому искать особого смысла в ситуации не стоит.

- Брагин занят сейчас в СКА, на носу плей-офф. В его отсутствие набирается опыта Ларионов. И это прекрасно, что у нас есть такие уважаемые тренеры, - заявил вице-президент КХЛ Валерий Каминский, чьи слова приводит Единый интернет-портал национальных сборных «Команда России».

Напомним, что последний этап Евротура в Швеции команда России выиграла. А СКА занимает первое место в дивизионе Боброва западной конференции КХЛ.

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