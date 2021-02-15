Трагедия с 10-летней школьницей Надей (имя изменено – прим.ред.) потрясла весь Санкт-Петербург. Девочка примерно в 4:30 утра вышла из дома, когда ее родители спали. Надя не стала надевать верхнюю одежду, взял с собой только один стул. Через два часа ее нашли мертвой на детской площадке. Надя покончила с собой, не оставив никаких предсмертных записок. Сейчас в трагедии разбирается полиция, СКР и психологи. Эксперты уверены, что девочка могла планировать страшный конец давно, и если бы хоть кто-то из взрослых это заметил, ее можно было бы спасти.«БЫЛА ЛЮБИМЕЦЕЙ СЕМЬИ»Семья Нади благополучная со всех сторон. Школьница жила с мамой и папой в трехкомнатной квартире, у нее также были любящие дедушка и бабушка. Девочка училась на отлично, посещала художественную школу и получала призы на соревнованиях. Она увлекалась рисованием и любила смотреть мультфильмы. Сказать, что в семье Наденьку любили - не сказать ничего. Страница мамы школьницы буквально завалена фотографиями обожаемой дочери.Мать девочки работает менеджером в крупной корпорации. Подписана на группы родителей в социально сети, верующий человек. Внешне семья создает исключительно положительный образ. Поэтому никто из родителей даже не думал, что Надя пойдет на такой страшный поступок. Накануне трагедии семья в выходной день играла в настольную игру, планировали День всех влюбленных. Никаких ссор не было, единственное, что заметили – девочка торопилась лечь спать. Но никаких намеков или прощальных слов не было.- Мать обнаружила пропажу дочери рано утром, - рассказал «КП-Петербург» источник. – Около двух часов она пыталась искать дочь сама. И только потом позвонила в полицию. В таких случаях стоит сразу сообщать о случившемся в экстренные службы, ведь счет идет на минуты. Напомним, недавно в Петербурге именно благодаря молниеносным действиям родителей и оперативников удалось предотвратить групповое самоубийство трех школьниц, которых отследили по геолокации телефона.К слову, телефон у девочки был с собой. В нем позже найдут фотографии, на которых запечатлен тот самый способ самоубийства. Однако к тому времени, когда мать обратилась в полицию, девочка, судя по всему, была уже мертва. О найденном теле в дежурную часть сообщил водитель «Ленэнерго», который в том районе выгуливал собаку во дворе.- Когда папа пришел на детскую площадку, девочка была уже мертва, - рассказала «КП-Петербург» дочь водителя. – Он близко подходить не стал, сразу же позвонил в полицию. Он до сих пор не может отойти от увиденного.«РИСУНОК – КАК ПРЕДВЕСТНИК ТРАГЕДИИ?»В школе свою ученицу характеризуют положительно. Никаких проблем с ней никогда не возникало. К слову, помимо обычной школы девочка посещала еще и художественную.- У нас о ней только положительные характеристики, - заявили «КП» в художественной школе. – Вот сейчас собираем на нее характеристики. Одаренный ребенок, ничего плохого за ней замечено не было. Ничего не предвещало.В январе Надя стала одной из победительниц конкурса детского рисунка в художественной школе. «Комсомолка» отыскала рисунок, за который ее отметили. На нем изображена белая фигура, которая под светом луны и фонарика идет по темноте сквозь деревья. Вокруг снег, а вокруг ни души. На фоне того, что девочка в потемках ушла из дома, чтобы покончить с собой, он выглядит зловеще. Будто девочка обдумывала свой план, рисуя эту картину. Или пыталась предупредить о чем-то взрослых. Художественную составляющую в школе оценили, на эмоциональную - не обратили внимания. Мы отправили этот рисунок нескольким детским психологам. Одни не увидели на нем ничего страшного, другие без беседы с ребенком однозначные выводы делать не стали.- Можно считать, что здесь есть признак того, что ребенок эмоционально себя плохо чувствовал, - пояснила «КП-Петербург» эксперт по взаимоотношениям детей и взрослых Наталья Искра. – Но это с учетом того, что ребенок покончил с собой, хочется к чему-то придираться. Однако если была задача нарисовать что-то на тему сказки, то можно считать рисунок нормативным. Все-таки рисунки для диагностики используется вместе с беседой с ребенком. Сказать, что это рисунок ребенка, который собирается с собой покончить, нельзя.В самой семье тоже лишь теряются в догадках, что могло толкнуть Надю на самоубийство.- Сейчас расследованием причин гибели занимается СКР, они разбираются, - рассказала «КП-Петербург» одна из родственниц девочки. - Помощь семье в виде сбора средств не нужна. Нужна помощь только с уменьшением бюрократии при сборе документов, чем мы сейчас и занимаемся. Это было бы отлично.«НУЖНО БЫЛО ИГРАТЬ, А НЕ НАГРУЖАТЬ КРУЖКАМИ»От более подробных комментариев родные отказались. В самом СКР делать какие-то выводы тоже не спешат. Как заявил источник «КП», тема очень болезненная, поэтому сразу дать ответ на вопрос о причинах не получится. Психологи в свою очередь считают, что в смерти девочки могли сойтись несколько факторов.- Утром мне говорили, что у школьницы было расстройство пищевого поведения, - поясняет Наталья Искра. - Она считала, что она полная и отказывалась от еды. Если это был на уровне анорексии – это заболевание, которое требует медицинского вмешательства. Это расстройство психики. Ребенок более импульсивен, они часто считают, что они бессмертны. Особенно сегодня, когда есть компьютерные игры, возможность перезагрузиться играет злую штуку. И покончить с собой – это очень страшно. Суициды совершают тогда, когда человек нездоров. Если девочка отказывалась от еды, она имела нездоровое поведение, это всегда звоночек. Нарушение еды и сна никогда не должны игнорироваться, особенно в случае с ребенком. И чаще всего такие тяжелейшие истории происходят в связи с не вовремя оказанной помощью.Среди прочего эксперты рассматривают версию и гормонального сбоя на фоне раннего полового созревания.- Если это так, то у девочки был ранний подростковый возраст, к которому психически она не была готова, как и не были готовы родители, - поясняет психолог. - Чтобы справиться с этим, необходим уровень развития мышления. Если ребенок рано развит в гормональном смысле, то на нем лежит двойная психологическая нагрузка. Сегодня акселерация довольно частое явление. Это приводит к тому, что ребенок сталкивается с процессом, к которому у него нет достаточной зрелости.Однако эксперт больше склоняется к тому, что ребенок был сильно перегружен. Отличная учеба в школе, кружки, художественная школа – такая нагрузка не для 10-летнего ребенка. В этом возрасте школьники должны больше проводить время за обычными играми с детьми и контактами со своими родителями. Начать загружать ребенка эксперт рекомендует после 12 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В телефоне 10-летней девочки, которая покончила с собой в Петербурге, нашли суицидальные картинкиРебенок рос в благополучной семье, учился на «отлично» и был психически здоров (подробности)