Семья с двумя детьми из Петербурга погибла в ДТП с лесовозом в Карелии

Двое детей и их родители погибли в ДТП в Карелии. Фото: vk.com/gibddkareliya

Страшная смертельная авария произошла утром 16 февраля в Медвежьегорском районе Карелии. На 632 километре федеральной трассы «Кола» «Хендэ Гетц» с петербургскими номерами лоб в лоб столкнулся с тяжелым лесовозом. Все четверо человек, находившихся в легковушке, погибли на месте.

- На 632 км автодороги «Кола» Санкт-Петербург - Мурманск в начале 9 утра произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля «Хендэ Гетц» под управлением 38-летней женщины. По предварительным данным в ДТП погибли четыре человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик), - сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республике Карелия.

По данным полиции, дети находились в специальных креслах на заднем сиденье, однако удар оказался слишком сильным и малыши погибли вместе с родителями.

По предварительной информации, петербуржцы ехали на отдых на один из горнолыжных курортов, вероятно в Кировск Мурманской области. В машины была найдена горнолыжная экипировка, сноуборды и так далее.

Сейчас на месте ДТП работают дознаватели, обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.