Состояние здоровья Михаила Боярского на 16 февраля 2021 года: Точного диагноза пока нет

Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Известный актер, звезда фильмов «Три мушкетера», «Гардемарины» и «Человек с бульвара Капуцинов» Михаил Боярский попал в больницу Санкт-Петербурга. Точного диагноза, с которым народный артист РСФСР был госпитализирован, пока нет, но «КП-Санкт-Петербург» узнала о состоянии здоровья Михаила Сергеевича 16 февраля 2021 года.

Как стало известно нашему изданию ранее, Михаила Боярского увезли на «Скорой помощи» в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова накануне, 15 февраля. По предварительным данным, у него поднялась температура.

Что сейчас происходит со звездой, доподлинно не известно. По информации «Комсомолки», состояние Боярского медики оценивают как стабильное, но точный диагноз пока что назвать затрудняются. По некоторым данным, актер все же мог подхватить новую коронавирусную инфекцию – известно, что актер делал прививку «Спутника V», но пока непонятно, успел ли он вакцинироваться повторно.

Как бы то ни было, на данный момент актер остается под наблюдением врачей. Ему назначены дополнительные обследования. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» желает Д'Артаньяну скорейшего выздоровления.

Напомним, в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г.Соколова лечилась от COVID-19 звезда театра БДТ и фильмов «Служебный роман» и «Соломенная шляпка» Алиса Фрейндлих. Несмотря на то, что актриса долго не могла выйти из тяжелого состояния, врачам удалось поставить ее на ноги. Недавно Алису Бруновну выписали из больницы – теперь ей предстоит долечиваться в амбулаторном режиме.

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