Температура спала, просится домой: Родственники Михаила Боярского рассказали последние новости о его самочувствии

Михаил Боярский госпитализирован в больницу Фото: Илья СМИРНОВ

С самого утра, как только стало известно о госпитализации Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, поклонники Д'Артаньяна переживают о его здоровье. Вечером 15 февраля любимый актер миллионов россиян почувствовал себя плохо - у него поднялась температура. Но обращаться за медпомощью он не спешил. Обеспокоенная жена Боярского Лариса Луппиан все же решила перестраховаться и вызвала скорую помощь, после чего его и увезли в больницу имени Соколова.

- Неизвестно, чем он заболел, но это не коронавирус! - пояснила "КП-Петербург" Лариса Луппиан.

Народная артистка пошутила, что муж теперь проклинает ее за то, что вызвала врачей. Тем не менее, 71-летнего Михаила Сергеевича после осмотра все же решили оставить в больнице. Врачи поставили предварительный диагноз - пневмония, но подтвердится он или нет - станет известно только завтра.

Артиста доставили в больницу с температурой Фото: Илья СМИРНОВ

- Скорее всего, это не пневмония, а простуда, - заявила "КП" двоюродная сестра Михаила Боярского Екатерина. - Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут.

- Есть опасения, что у Михаила Сергеевича коронавирус?

- Это не ковид! - с уверенностью говорит Екатерина. - Он от коронавируса прививался.

Ранее сообщалось, что в больницу Боярского привезли с высокой температурой, явными признаками ОРВИ. Родственница Д'Артаньяна поспешила успокоить всех, кто переживает за его здоровье:

- Вчера вечером у него была достаточная температура для госпитализации, сейчас ее уже нет. С ним все хорошо. Спасибо вам за внимание, - прокомментировала Екатерина.

Михаил Боярский просится домой Фото: Александр ГЛУЗ

Тем не менее Михаил Боярский остается в больнице. Свой телефон после сообщений о госпитализации артист отключил.

К слову, больницу имени Соколова, в которой сейчас лежит Михаил Боярский уже прозвали "звездной". Буквально неделю назад оттуда выписали Алису Фрейндлих.

Михаил Боярский старается проводить больше времени в кругу семьи Фото:

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