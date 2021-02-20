Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 20 февраля 2021 года: Причины роста числа госпитализаций и список ТЦ с пунктами вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 20 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро рабочей субботы, 20 февраля 2021 года. За прошлый день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1087 человек. К сожалению, при снижении числа больных в городе все еще растет количество госпитализаций. В Смольном объясняют это тем, что теперь в стационары кладут куда больше пациентов – например, даже с легкой формой коронавируса при сахарном диабете.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 358 562 человек. Умерли от инфекции 10 686 горожан (+47 за сутки), а выздоровели 281 926 (+3676), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Больше 8,5 тысячи петербуржцев прошли реабилитацию, которая положена им после выздоровления от коронавируса в тяжелой форме. Смольный дал старт новой программе по восстановлению после инфекции в специальном центре при Госпитале для ветеранов войн. Кроме этого на реабилитацию зовут горожан еще четыре клиники. «Комсомолка» выяснила все нюансы восстановления здоровья. А между тем петербургские ученые рассказали, что вернуть пораженные легкие в былую форму поможет... ток, которым можно стимулировать спинной мозг. Но исследования данной процедуры еще не закончены.

В Комздраве рассказали, что пункты вакцинации от коронавируса все-таки появятся в торговых центрах. Список пока неокончательный, но в нем есть следующие ТЦ: «Ситимолл», «Охта Молл», «Жемчужная плаза», «Стокманн» и «Европолис». Сделать там прививку можно будет уже с 24 февраля.

Тем временем в Северной столице выявили некоторые махинации с денежными средствами, выделенными на борьбу с COVID-19. К разбирательству подключилась Генеральная прокуратура. Как рассказывают в Росфинмониторинге, «нечистые схемы» нашли при расходах денег на строительство и переоборудование медицинских центров.

Что касается Ленобласти, то там за минувшие сутки там заразились инфекцией 188 человек (34 534 с начала пандемии), выздоровели 189 пациентов (всего 31 159), а умерли еще 11 (559 всего).