Жену смотрителя маяка Толбухин задержали по подозрению в нападении на мужа

Жену смотрителя маяка Толбухин в Кронштадте задержали по подозрению в нападении мужа
Фото: Артем КИЛЬКИН
Полиция пролила свет на историю с ранением смотрителя старейшего маяка России Толбухин, который находится в Кронштадте под Санкт-Петербургом. 49-летнего капитана второго ранга Дмитрия Масько нашли вечером 18 февраля 2021 года с раной в брюшной полости. В ходе расследования правоохранители задержали жену начальника "башни", которая проживала вместе с ним на маяке.
- 19 февраля около 15 часов в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержана 41-летняя супруга потерпевшего, работающая техником маяка, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Супружеская пара долгое время жила на маяке. Предположительно, ссора началась во время распития алкоголя
Фото: Артем КИЛЬКИН
История оказалась бытовой. Как считают следователи, вечером семейная чета отдыхала, вместе распивали спиртные напитки. Слово за слово, началась ссора и женщина ранила своего супруга ножом. В итоге мужчина оказался в больнице в тяжелом состоянии.
Сам же смотритель, видимо, чтобы защитить супругу, говорил изначально, что на него напали трое неизвестных мужчин. Однако эта версия вызывала много вопросом, так как маяк находится на острове в 5 километрах от Кронштадта. Хоть лед на Финском заливе и стоит, но добраться по нему до места сложно.
На данный момент женщина находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.
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