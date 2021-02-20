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Жену смотрителя маяка Толбухин задержали по подозрению в нападении на мужа

Полиция предполагает, что женщина ударила супруга ножом во время застолья
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Жену смотрителя маяка Толбухин в Кронштадте задержали по подозрению в нападении мужа

Жену смотрителя маяка Толбухин в Кронштадте задержали по подозрению в нападении мужа

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция пролила свет на историю с ранением смотрителя старейшего маяка России Толбухин, который находится в Кронштадте под Санкт-Петербургом. 49-летнего капитана второго ранга Дмитрия Масько нашли вечером 18 февраля 2021 года с раной в брюшной полости. В ходе расследования правоохранители задержали жену начальника "башни", которая проживала вместе с ним на маяке.

- 19 февраля около 15 часов в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержана 41-летняя супруга потерпевшего, работающая техником маяка, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Супружеская пара долгое время жила на маяке. Предположительно, ссора началась во время распития алкоголя

Супружеская пара долгое время жила на маяке. Предположительно, ссора началась во время распития алкоголя

Фото: Артем КИЛЬКИН

История оказалась бытовой. Как считают следователи, вечером семейная чета отдыхала, вместе распивали спиртные напитки. Слово за слово, началась ссора и женщина ранила своего супруга ножом. В итоге мужчина оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Сам же смотритель, видимо, чтобы защитить супругу, говорил изначально, что на него напали трое неизвестных мужчин. Однако эта версия вызывала много вопросом, так как маяк находится на острове в 5 километрах от Кронштадта. Хоть лед на Финском заливе и стоит, но добраться по нему до места сложно.

На данный момент женщина находится на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

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