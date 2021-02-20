Полиция просит помощи в поиске 8-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге

8-летний мальчик пропал без вести в Санкт-Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

Полиция подключилась к поиску 8-летнего мальчика, пропавшего в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге. «Комсомолка» писала ранее, что ребенка уже ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт». Но время идет к 00:00, а Мишу все еще не нашли. Родные не находят себе места. Вдвойне тревожнее за ребенка, потому что на улице похолодало до минус 8 градусов.

В ГУ МВД добавили подробностей о пропаже мальчика. Оказывается, последний раз ребенка видели в школе на Большой Пороховой улице, куда он ушел на уроки. Миша освободился около 14:00 и вышел из учебного заведения, но с тех пор от него нет никаких вестей.

- Ребенок был одет в оранжевую куртку, серую шапку и зеленые брюки. С собой у мальчика был черно-красный рюкзак. Приметы пропавшего: рост около 131 см, темные волосы и глаза, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ОБНОВЛЕНИЕ:

После полуночи ребенка нашли в совсем другом районе - на Петроградке. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.