Горе-отец, сломавший руку чужому ребенку в Петербурге, нанял трех адвокатов и хочет откупиться за 50 тысяч рублей

"КП" узнала подробности уголовного дела, возбужденного в отношении отца, сломавшего руку чужому ребенку в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» узнала новые подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении горе-отца, сломавшего руку чужому ребенку, который дрался с его сыном. Напомним, все произошло в декабре на одной из детских площадок в Петербурге. Грозный папа швырнул мальчика на землю. Видео с насилием попало в Сеть. Мужчину оперативно отправили под суд, а дальше в СИЗО.

С «КП» связались друзья родителей травмированного ребенка. По их словам, мальчику сняли гипс только в феврале, все это время он учится дистанционно. Тем временем его обидчик пытается придумать, как избежать колонии.

- Его адвокат предлагает родителям пострадавшего мальчика 50 тысяч рублей, то есть моральный ущерб. Хочет пойти на мировую, а не в колонию на 5 лет! Родители не согласны. Обвиняемый ещё и вину не признает, говорит, мальчик сам виноват. И русский язык резко забыл, якобы к нему ездят с переводчиком. А адвокат у него не один, а целых три… - рассказала «Комсомолке» близкий друг семьи.

К слову, горе-отец оказался пенсионером МВД Узбекистана. Его регистрацию в Петербурге посчитали сомнительной.