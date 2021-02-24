В Санкт-Петербурге прекратили первое в России уголовное дело по новой статье из-за фейка о коронавирусе. Его возбудили в ГСУ СКР по Петербургу 3 апреля после того, как силовики обратили внимание на сообщение активистки из Северной столицы Анны Шушпановой. Она написала, что в одной из городских больниц выявили зараженного ковидом, после чего отпустили добираться домой на общественном транспорте. Информация вызвала большой резонанс в соцсетях. Более того, к Анне наведались и следователи. Они изъяли у нее технику для проверки ее поста.Как рассказала сама Анна, она лишь передала сообщение мужчины, который рассказал ей историю о коронавирусном пациенте. Им оказался многодетный отец, который был обеспокоен ситуацией в больнице. Но даже он не был первоисточником новости. Как оказалось, ему тоже рассказали эту историю другие пациенты больницы. Началась проверка, в том числе и комздравом, который выяснил, что на момент публикации этой информации в соцсетях в той самой больнице не было ни одного выявленного случая заражения коронавирусом. А тот самый мужчина, которого отпустили домой, имел лишь подозрения на ковид. Как оказалось позже, диагноз так и не был подтвержден. Поэтому новость все-таки оказалась фейком.Сама Анна проходила по уголовному делу в качестве свидетеля, подозреваемых по нему не было. И сейчас следователи решили прекратить уголовное дело.- Если человек не признает вину и активно защищается, то в суде будет сложно доказать, что человек распространил именно заведомо ложную информацию, потому что писавший пост мог быть убежден в своей правоте, - пояснил \\"КП-Петербург\\" адвокат Анны Павел Ясман. - Уголовное дело прекращено потому что не доказано, что сообщение было фейком. Те сведения, которые Анна распространила, частично подтвердились. Соответственно отсутствует событие преступление.Сама Анна уточнила, что изъятую для расследования технику ей пока так и не вернули. Девушке советуют обратиться за компенсацией из-за уголовного преследования. Однако она не была фигурантом уголовного дела, а проходила лишь свидетелем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях возбудили в Санкт-ПетербургеОб этом сообщают друзья девушки, которая разместила во Вконтакте фейковый пост о больном Covid-19, которого не приняли в больнице (подробности)«Допросили как свидетеля, но от слов я не отказываюсь»: СК не предъявил обвинение автору фейка о коронавирусе«Комсомолка» выяснила подробности первого в России уголовного дела о фейке про опасную инфекцию (подробности)