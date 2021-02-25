Дойти до работы и не упасть - задача не из легких. Утром 25 февраля жители Петербурга вынуждены были демонстрировать чудеса эквилибристики, пытаясь в прямом смысле не сесть в лужу. Из-за резкого потепления дороги и тротуары города превратились в один большой каток, покрытый водой от растаявшего снега.- Это невозможно, не убирают совсем! - пожаловалась корреспонденту «КП» женщина в возрасте, пытавшаяся преодолеть «полосу препятствий» на Чкаловском проспекте. Весь тротуар на ее пути представлял собой неровную ледовую дорожку.Прижаться ближе к зданиям было нельзя - с крыш грозил упасть снег, а выйти на проезжую часть, чтобы почувствовать хотя бы подобие асфальта, не давали грязные кучи того же снега и мокрая «каша» под ногами.За короткий путь от метро до редакции корреспондент «Комсомолки» сам чуть не упал в лужу, поскользнувшись на льду и увидел, как несколько человек не смогли удержаться на ногах. Тротуар не был посыпан песком даже для вида.Не лучше ситуация и в других районах Петербурга, где дворники еще не успели проснуться.Нерасторопность коммунальных и дорожных служб доставила неприятности и водителям. Кучи снега до сих пор мешают проезду по некоторым улицам и дворам. Там, где снег растаял, он затопил крайние полосы, сузив дороги.А метеорологи тем временем обещают жителям Петербурга и Ленинградской области туман, мокрый снег, дожди и дневное потепление до +4 градусов. Ночью же возможен небольшой минус и, как следствие, гололед. Такая погода продержится всю неделю, а потом снова начнет холодать.