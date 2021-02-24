Ведущий метеоролог пообещал 15-градусные морозы весной в Петербурге

Приход календарной весны не избавит петербуржцев от снега и холодов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оттепель, которая пришла в Петербург 24 февраля, увы, не станет признаком близкой весны. Даже с наступлением марта горожанам стоит ждать морозов до -15 градусов. А сама весна, не в календарном, а климатическом плане, придет еще не скоро.

- В первый день календарной весны Санкт-Петербург ждет очередной циклон. Он принесет новую порцию осадков и поднимет температуру до 0...+2 градусов. Но потом в город вернутся морозы и в первой декаде марта по номам будет до -15 градусов, - рассказал «Невским новостям» ведущий специалист метеоцентра «Фобос «Михаил Леус.

Прятать зимние вещи метеоролог петербуржцам не советует. И хоть рекордных морозов ниже 25 градусов быть не должно, настоящей весны раньше конца марта ждать не приходится.

Впрочем, пока это лишь долгосрочный прогноз, вероятность которого не превышает 60%.