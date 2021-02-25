Новость о том, что в Санкт-Петербурге снова сдвинули сроки открытия новых станций метро, большой поддержки у народа, понятное дело, не вызвала. А кого-то из пользователей соцсетей и вовсе сподвигла на покупку собственного авто – все равно кредит за него получится выплатить раньше, чем в городской подземке что-то существенно переменится. Эксперты в области метростроения призывают крепиться: с вероятность практически в 100 % новый перенос будет не последним, а в ближайшие годы сроки открытия станций сдвинутся еще сильнее.С тем, что очередной перенос сроков – явление неизбежное – соглашаются все.- Переносы – это, кто бы что ни думал, совершенно адекватная мера, - объяснил «КП-Петербург» независимый эксперт в области метростроения Дмитрий Графов. – Не секрет, что метростроение в Петербурге переживает не лучшие времена. То же сокращение бюджетного финансирования было вполне ожидаемо с учетом того, что у города возникли дополнительные траты на социальный сектор и здравоохранение, и прошлый год наглядно это показал.Другая проблема – собственно, было бы, что строить. Проектного задела по большинству станций толком сейчас нет, было упущено очень много времени. Сейчас изменились нормы проектирования, территории, ранее отведенные под размещение шахт и вестибюлей, оказались частично застроены. А без проекта, на разработку которого уходит, как правило, два-три года, ни о каких работах на местности говорить не приходится.- Кроме того, многие условно готовые проекты за минувшие годы успели устареть и теперь требуют актуализации, - отмечает Графов. – Взять, к примеру, проект Красносельско-Калининской линии, от станции «Путиловская» до «Обводного канала». Он был близок к реализации еще в 2011 году. Но время ушло, развитие городских территорий не стоит на месте. Теперь этот проект требует тщательного пересмотра и корректировки. На это тоже требуется время.С другой стороны, о станциях высокой готовности, «Театральной» и «Горном институте», по словам эксперта, беспокоиться не стоит. В их контексте новые сроки – 2024 год – выглядят вполне реальными.- «Горный институт» находится на предфинальном этапе – там уже выполнили основной объем горно-проходческих работ на станции, построили эскалаторный тоннель, готовы практически все перегонные тоннели, включая участки под Большой Невой, - объясняет Графов. – Так что, на мой взгляд, ее более, чем реально открыть в 2024. С «Театральной», скорее всего, будет немного сложнее – там, если помните, до сих пор не решен вопрос размещения наземного вестибюля. Поэтому 99%, что она изначально откроется «в конструкциях» - будет пропускать транзитом поезда, как в свое время было на «Адмиралтейской», но не будет принимать пассажиров. Как долго это продлится, пока трудно сказать. В городской практике уже были похожие ситуации, когда станция начинала работу без выхода на поверхность – так было, в частности, на «Спасской», которую открыли в 2009-м, а собственный выход появился только спустя четыре года. Скорее всего, тут будет так же.Что касается остальных станций, констатирует Дмитрий Графов, то тут вердикт тоже ясен: новые переносы неизбежны.- Но это не чья-то глупость или злой умысел, - заключает эксперт. – Это, увы, данность, в которой нам приходится жить и работать. Остается только набраться терпения и ждать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Смольный разработал новую схему развития метро Санкт-ПетербургаВвод в эксплуатацию почти всех будущих станций сдвинули на несколько лет вперед (подробности)Проблемы с деньгами и отголоски СССР: почему открытие новых станций метро в Санкт-Петербурге снова перенеслиСпециалисты по подземному строительству уверены, что новые сроки, озвученные Смольным, сдвинутся еще не раз (подробности)