25 февраля жители Санкт-Петербурга почувствовали всю «прелесть» ранней оттепели. Из-за внезапной плюсовой температуры на улицах Северной столицы образовались гигантские лужи. Неубранный вовремя снег (за 3 дня его выпало более 30 сантиметров) дал о себе знать, растаяв или превратившись в наледь, сосульки и скользкие дорожки. «Комсомолка» выяснила, как коммунальщик районов города дали неравный бой стихии, и кто в этой битве преуспел лучше остальных.ЛУЧШЕ ВСЕХВыделяются с лучшей стороны два района – Петроградский и Центральный. В обоих, что любопытно, убрано уже 76 процентов территории.На Петроградке вывезли на снегоплавильные пункты 860 кубометров осадков. И да, пресловутую гигантскую снежную стену на набережной ликвидируют. Для работ задействовали 30 единиц большой техники и 30 – малой механизации. Гребут лопатами снег ровно 378 дворников.В администрации Центрального района отчитываются, что очистили 1461 двор из 1923.- Задействовано: 730 специалистов ручного труда. 26 единиц техники и 120 средств малой механизации. Вывезли с200 кубометров снега, - рассказывают руководители района.АКЦЕНТ НА ДВОРЫИз-за температурных качелей коммунальщики уделяют особое внимание посыпанию дорог противогололедным материалом. В Адмиралтейском районе, например, расчистили 750 придомовых территорий. Рабочие не забывают и о крышах – полностью очищено только 35 кровель, из них 5 были опасными.Хорошие цифры по чистым крышам за день в Калининском районе. Там кровельщики позаботились о безопасности 87 домов. Во дворах трудятся 787 рабочих и 60 средств малой механизации, не считая 37 единиц плужно-щеточной техники. А на главных улицах чистят дороги 75 спецавтомобилей.В Кировском районе снег и наледь убирает 361 дворник и 35 единиц техники.- Дополнительно от местного дорожного предприятия выделены 31 единица техники, 48 работников ручной уборки. В связи с гололедом особое внимание уделяется посыпке расчищенных территорий песко-соляной смесью, - добавляют в пресс-службе района.«НАШЕСТВИЕ» ДВОРНИКОВРекордсменом по числу работников ручного труда стал Выборгский район. Там 25 февраля погодные ненастья ликвидировали силами 830 дворников. Да и цифры по уборке снега впечатляют куда сильнее, нежели в остальных районах – за сутки убрано 3724,6 кубометра осадков.- На уборку дорог в районе задействовали 32 единицы плужно-щеточной техники, 17 единиц техники с пескоразбрасывающим механизмом, 28 самосвалов, 14 погрузчиков. Всего очищено 54 кровли, - отмечает пресс-служба Выборгского района.В догоняющих по вывезенным снежным массам находится Приморский район. Там в снегоплавильные пункты отправили 2955 кубометров осадков. Дорожную сеть района чистят 54 единиц техники и 38 «ручников».ЛОКАЛЬНЫЕ УСПЕХИ У ОСТАЛЬНЫХУ других районов есть свои маленькие победы. Например, в Красносельском убрали 290 дворов и еще 720 частично. При этом в администрации заверяют, что рабочие зачистили на 100% подходы к парадным домов и контейнерным площадкам.- Задействовано 690 человек, в том числе представители УК, ТСЖ, ЖСК, подрядчики. Частично зачищено 55 кровель. Работы вели 38 кровельщиков. Вывезено 484 кубометров снега, - сообщили в пресс-службе района.В Пушкинском районе выделяют успехи в уборки снежных валов. Кроме этого там очистили 41 кровлю. В Петродворцовом отчитываются, что вывезли чуть больше 2 тысяч кубометров снега, особенно тщательно от белых куч избавляются возле тротуаров. А пескопосыпкой заняты 3 единицы техники, 11 погрузчиков и 10 машин малой механизации.КУДА ЖАЛОВАТЬСЯВместо заключения, сообщить о плохой уборке дорожной сети (кроме дворов) в вашем районе или о каком-нибудь происшествии, случившемся из-за недобросовестной очистки улиц, можно по круглосуточному телефону комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – 314-60-13.Пожаловаться на качество уборки дворовых и внутриквартальных территорий районов можно по телефону Межотраслевого центра по приему и учету устных обращений граждан 004.