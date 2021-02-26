Спустя три года случилось возмездие: В Испании задержали доктора, который за 50 миллионов рублей обещал поставить на ноги спортсменку-колясочницу

Мария Комиссарова оказалась обманутой Фото: СОЦСЕТИ

В Испании по запросу СКР задержали генерального директора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, больше известного как доктор Блюм. Ранее его объявили в международный розыск за мошенничество на 29 миллионов рублей. По версии следствия, он обманул фристайлистку Марию Чаадаеву (Комиссарову), которая на Олимпийских играх в Сочи неудачно упала и сломала позвоночник. Из-за тяжелой травмы Мария оказалась прикована к инвалидному креслу.

Мария не теряла надежд вернуться к прежней жизни: она обращалась за помощью ко всем врачам, но никто не давал позитивных прогнозов. Кроме доктора Блюма, который владел частной клиникой в Испании. Комиссарова стала тратить огромные деньги на лечение и до последнего верила, что реабилитация даст свои плоды. За все это время доктор Блюм подходил к Марии буквально пару раз - больше она его не видела.

Доктор Блюм задержан в Испании Фото: СОЦСЕТИ

На лечение в итоге спортсменка потратила более 50 миллионов рублей (среди них есть и средства, которые для девушки собирали через благотворительные фонды, - примеч.Ред.). Однако на ноги Комиссарова так и не встала, кроме того, она осталась практически без средств к существованию. В течение последних трех лет она требует справедливости. Мария пыталась вернуть деньги через суд, но смогла получить лишь три миллиона рублей. Сам доктор Блюм говорил "КП-Петербург", что не давал ей ложных надежд.

- Если вас интересует конкретно, обещали ли мы, что Мария снова будет ходить, как ходила до момента получения травмы, то я отвечу, что таких обещаний мы не давали, - пояснял «КП» Доктор Блюм через своих представителей. - Заявлениям Марии мы дадим оценку в суде в рамках рассмотрения инициированного ею иска к клинике. Все свои обещания и стоящие перед нами задачи мы выполнили в полном объеме.

Мария проходила лечение два года Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, следствие встало на сторону Марии. И сейчас российские власти ждут экстрадиции доктора. Сама спортсменка рада, что справедливость все-таки восторжествовала.

- О задержании Блюма я узнала из СМИ, - призналась "КП-Петербург" Мария. - Дело длится уже три года. За это время Блюм построил гостиницу в Испании и начал фиктивное банкротство в России, чтобы уйти от ответственности. Прошлой осенью на меня выходили люди, которые предлагали полное восстановление в Швейцарии в обмен на отказ от претензий к Блюму. Предложение оказалось фейком. Все это, конечно, сильно выматывает. Но, скорее всего, дело все-таки идет к логическому завершению. Я бы хотела, чтобы процесс как можно быстрее завершился, чтобы доктор больше никого не вводил в заблуждение.

По словам Марии, она надеется, что суд вынесет справедливое решение. Свой ущерб она оценивает в 50 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи, с которых Мария Комиссарова требует 56 миллионов: «Мы не обещали поставить спортсменку на ноги»

В испанской клинике заявили, что теперь спортсменка может заниматься у них бесплатно (подробности)