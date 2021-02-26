«Настоящая столица»: Звездные ведущие и эксперты поспорят, где лучше - в Петербурге или Москве

Звездные ведущие и эксперты из Москвы и Петербурга будут спорить: «Где лучше? И какая она настоящая столица?»

Где лучше: в Петербурге или в Москве? А какой из этих двух городов достоин звания настоящей столицы? В эту субботу, 27 февраля, в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM на марафоне «Настоящая столица» мы и узнаем ответы на эти вопросы.

С 13.00 известные ведущие и эксперты из Северной столицы и Златоглавой сойдутся в словесных баталиях. Несколько часов они будут спорить, какой же город достоин высшего звания.

Каждый час – новая тема. Приглашенные гости - писатели Евгений Водолазкин и Андрей Константинов, публицист и блогер Дмитрий Гоблин Пучков, депутат Виталий Милонов, журналист Олег Кашин и другие - обсудят туризм, промышленность, политику, спортивную и культурную жизнь в мегаполисах.

Свое мнение на этот счет также выскажут: актеры Михаил Боярский, Юрий Стоянов и Андрей Ургант, режиссер Алексей Герман-младший, поп-исполнители Татьяна Буланова и Денис Клявер и многие другие.

Не сомневайтесь: спор получится жарким! Чей голос будет громче и убедительнее, тот и выиграет.

КОНКУРС

Слушайте марафон «Настоящая столица» вместе с нами на частоте 92.0 FM или смотрите видеотрансляцию в нашей группе в Вконтакте. Не забывайте писать комментарии в соцсетях и делиться своими историями: « За что я люблю Петербург?» Автор самого оригинального признания, по мнению редакции, получит призы от Медиагруппы «Комсомольская правда».

Billy’s band прозвучат в эфире Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM. Фото: СОЦСЕТИ

В 19.00, сразу после «битвы», в прямом эфире радиостанции начнется живой концерт. Для вас, наши любимые слушатели, читатели и подписчики, выступят знаменитые петербургские группы «Пикник» и Billy’s band.