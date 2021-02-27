Три уникальных предмета появились в Янтарной комнате Царского Села

Янтарная комната Царского Села пополнилась тремя уникальными экспонатами. Две шкатулки и часы были созданы в 1930-х годах на Кенигсбергской янтарной мануфактуре и долгое время хранились в собрании калининградского коллекционера Александра Пономарева. Об этом в знаменитом музее Санкт-Петербурга рассказали в четверг, 25 февраля 2021 года.- Часы и две шкатулки, которые мы приобрели на пожертвования членов Клуба друзей музея-заповедника, станут важным дополнением янтарной коллекции, раскрывающим определенный этап, связанный с историей добычи и обработки янтаря в Восточной Пруссии, – рассказала хранитель музейной коллекции \\"Быт\\" Елена Калугина.Новые экспонаты обладают характерными стилистическими чертами того периода: лаконизмом художественного решения, строгостью и простотой формы, сдержанностью цветовой гаммы. Одна из шкатулок сделала из дерева светло-коричневого цвета и со всех сторон облицована пластинами медово-желтого полупрозрачного и непрозрачного янтаря.Вторая шкатулка с откидной крышкой облицована выпуклыми пластинами почти не обработанного природного полупрозрачного янтаря вишнево-оранжево-желтых оттенков.Корпус часов тоже выполнен из дерева, облицованного пластинами янтаря разных оттенков - циферблат имеет цифры белого и стрелки желтого металла. С оборотной стороны корпуса прикреплена металлическая коробка круглой формы с часовым механизмом и рычагом для завода часов.Янтарная мануфактура Кенигсберга была основана в 1926 году. Высокий художественный уровень массовой продукции мануфактуры сыграл огромную роль в популяризации янтарных изделий далеко за пределами Германии. Камень добывался в поселке Пальмникене. Оттуда же брался янтарь для создания панно знаменитой Янтарной комнаты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯнтарная комната и еще пять шедевров, которые бесследно исчезли во время Великой ОтечественнойСокровища Романовых, которые после 1945 года больше никто никогда не видел (подробности)Тайна Янтарной комнаты близка к разгадке: сенсационную находку сделали в ПольшеПравда, в \\"Царском селе\\" на открытие смотрят скептически (подробности)Тайна Янтарной комнаты: поиск сокровищ на затонувшем немецком корабле обойдется в сотни миллионов рублейО неожиданной находке на дне Балтики и потенциальной мировой сенсации на днях заявила группа польских дайверов (подробности)В Царском селе усомнились в сохранности Янтарной комнатыВ музее рассказали, что версии о местонахождении реликвии появляются по весне и осенью (подробности)