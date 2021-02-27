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Три уникальных предмета появились в Янтарной комнате Царского Села

Все экспонаты были созданы на Кенигсбергской янтарной мануфактуре в 1930-х годах
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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